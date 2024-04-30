Geçirdiği Hastalığın Ardından Sesi Değişen Giray Altınok, Haluk Bilginer Taklidiyle Kahkaha Attırdı!
Geçirdiği Hastalığın Ardından Sesi Değişen Giray Altınok, Haluk Bilginer Taklidiyle Kahkaha Attırdı!
Geçirdiği hastalığın ardından sesi değişen ünlü oyuncu Giray Altınok, Haluk Bilginer taklidiyle kırdı geçirdi!
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Özellikle komedi yapımlarında son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Giray Altınok'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
bir dönem Güldür Güldür Show'da karşımıza çıkan Giray Altınok👇
Şimdilerde, 2023 itibariyle Blu TV'de senaryosunu kendi yazdığı Prens dizisiyle herkesi kahkahaya boğuyor.
Sosyal medya paylaşımları, gündemdeki konulara komik göndermeleriyle de sık sık tüm dikkatleri üzerine çeken Giray Altınok, geçtiğimiz saatlerde de geçirdiği ciğer enfeksiyonunun ardından değişen sesiyle yaptığı taklitle güldürdü!
"Dostlar selam, küçük bir ciğer enfeksiyonu geçirdim şu an çok iyiyim fakat sesim böyle kaldı. Doktor dedi ki 'bu hastalık seni Haluk Bilginer'e dönüştürmüş" diyen Altınok, usta oyuncunun taklidini birebir yaptı!
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İşte o anlar:
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