"Botokslarından" Pişman Olmuştu: Rafet El Roman, Kendisini Sertab Erener'e Benzeten Ahmet Hakan'a Seslendi!
"Botokslarından" Pişman Olmuştu: Rafet El Roman, Kendisini Sertab Erener'e Benzeten Ahmet Hakan'a Seslendi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Bundan birkaç ay önce botoks yaptırıp kendinden başka herkese benzetilen Rafet El Roman, kendisini Sertab Erener'in son haline benzettiğini söyleyen Ahmet Hakan'a cevap verdi...
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Romantik şarkılarıyla Türkçe slow pop dünyasına yön vermiş Rafet El Roman, 90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, çok da sevilen isimlerden.
Üselik Amerika, Yalancı Şahidim, Yanımda Kal gibi efsane parçalarla hafızalarımıza kazınan ünlü şarkıcı yalnızca başarılı kariyeriyle değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz.
Aşk hayatı, daha önce gündeme bomba gibi düşen 'kısırlık' açıklamaları gibi birçok enteresan detayla dikkat çeken El Roman, son zamanlarda en çok tuhaf dans figürleriyle 👇
Ve hepimize "bu neydi şimdi?" dedirten botokslarıyla konuşuluyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda bir röportaj veren Rafet El Roman'ı gören kimse tanıyamamıştı ve büyük de alay konusu olmuştu kendisi.
Ardından botoks yaptırdığını kabul ederek, "çok pişmanım, karizmam, yakışıklılığım mı desem mahvoldu" açıklamasında bulunmuştu.
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Şimdi dönelim asıl mevzuya! Geçtiğimiz günlerde bir bomba da El Roman'ın meslektaşı Sertan Erener tarafından bırakılmıştı hatırlarsanız... Efsane şarkısı "Mecbursun"a yeni bir klip çeken Sertab Erener'in yüzüne yaptırdığı işlemler büyük gündem olmuş, fena da dillere düştü!
Sonra Ahmet Hakan, Hürriyet'teki "Audi 18 ve Ali Erbaş" başlıklı köşe yazısında konuya değinmiş ve Sertab Erener'i Rafet El Roman'a benzetmişti.
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Ahmet Hakan'ın köşe yazısına taşıdığı karşılaştırmaya Rafet El Roman'dan cevap gecikmedi! Ünlü şarkıcı, sürekli kullanılan botokslu resminin artık sinir bozucu olmaya başladığını belirterek, "bende estetik falan yok, görüntümün bu fotoğrafla hiçbir alakası yok, gerçekte her zaman bildiğiniz gibi karizmatik ve yakışıklı biriyim, kıskançlık yapıp gölge düşürmeye çalışmayın!" dedi.
👇 Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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