Görüş Bildir
Haberler
Magazin
TikTok'ta Viral Olan "Asoka" Akımına Katılan Enis Arıkan, Hintlilere Taş Çıkarttı!

TikTok'ta Viral Olan "Asoka" Akımına Katılan Enis Arıkan, Hintlilere Taş Çıkarttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.04.2024 - 20:12

TikTok'ta viral olan 'Asoka' trendine katılan Enis Arıkan'ın düşük bütçeli videosu sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir zamanlar Ezgi Mola'nın biriciği, ayrıca daha birçok ünlü ismin de yakın dostu olan, hayatımıza girdiği günden beri yüzlerimize koca bir tebessüm yerleştirmeyi görev edinmiş gibi takılan Enis Arıkan'a sadece oyuncu desek hafif kalır.

Bir zamanlar Ezgi Mola'nın biriciği, ayrıca daha birçok ünlü ismin de yakın dostu olan, hayatımıza girdiği günden beri yüzlerimize koca bir tebessüm yerleştirmeyi görev edinmiş gibi takılan Enis Arıkan'a sadece oyuncu desek hafif kalır.

En son Camdaki Kız'daki Muzo rolüyle ortalığı ayağa kaldıran ve çok beğenilen Arıkan'ın on parmağında on marifet var biliyorsunuz.

En son Camdaki Kız'daki Muzo rolüyle ortalığı ayağa kaldıran ve çok beğenilen Arıkan'ın on parmağında on marifet var biliyorsunuz.

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Arıkan, sık sık çektiği komik videolar ve pozlarla gündeme geliyor.

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Arıkan, sık sık çektiği komik videolar ve pozlarla gündeme geliyor.

Şimdi hazırsanız Arıkan'ın bu seferki videosu Instagram'da gören duyan herkese kahkaha attıran cinsten! TikTok'ta viral olan "Asoka" akımına denk gelmişsinizdir belki...

TikTok'ta yüz binlerce kişinin katıldığı trendde kullanıcılar, Kareena Kapoor Khan ve Shah Rukh Khan'ın başrollerini paylaştığı 2001 Bollywood filmi Asoka'daki San Sanana şarkısı eşliğinde abartılı Hint gelin saçı, makyajı ve kıyafetleriyle şekilden şekile giriyorlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdi hazırsanız sahneyi Enis Arıkan'a bırakıyor ve sizi düşük bütçeli de olsa gülme krizine sokan, ayrıca da "akıma son noktayı koydu" dedirten özgün versiyonuyla baş başa bırakıyoruz!

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın