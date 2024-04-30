TikTok'ta Viral Olan "Asoka" Akımına Katılan Enis Arıkan, Hintlilere Taş Çıkarttı!
TikTok'ta Viral Olan "Asoka" Akımına Katılan Enis Arıkan, Hintlilere Taş Çıkarttı!
TikTok'ta viral olan 'Asoka' trendine katılan Enis Arıkan'ın düşük bütçeli videosu sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı!
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Bir zamanlar Ezgi Mola'nın biriciği, ayrıca daha birçok ünlü ismin de yakın dostu olan, hayatımıza girdiği günden beri yüzlerimize koca bir tebessüm yerleştirmeyi görev edinmiş gibi takılan Enis Arıkan'a sadece oyuncu desek hafif kalır.
En son Camdaki Kız'daki Muzo rolüyle ortalığı ayağa kaldıran ve çok beğenilen Arıkan'ın on parmağında on marifet var biliyorsunuz.
Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Arıkan, sık sık çektiği komik videolar ve pozlarla gündeme geliyor.
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Şimdi hazırsanız sahneyi Enis Arıkan'a bırakıyor ve sizi düşük bütçeli de olsa gülme krizine sokan, ayrıca da "akıma son noktayı koydu" dedirten özgün versiyonuyla baş başa bırakıyoruz!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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