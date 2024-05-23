10 Ay Sonra Instagram'ı Olduğunu Hatırlayan Çağatay Ulusoy'un 'Kübra' Pozları "Bu Sen Değilsin ki" Dedirtti!
10 Ay Sonra Instagram'ı Olduğunu Hatırlayan Çağatay Ulusoy'un 'Kübra' Pozları "Bu Sen Değilsin ki" Dedirtti!
Sosyal medyasını hiç aktif kullanmayan, bu yüzden de sevenlerinden sık sık sitem alan Çağatay Ulusoy, 10 ay sonra nihayet hesabında gülcemalini paylaşmaya karar verdi. Kübra setinden pozlarını paylaşan Çağatay Ulusoy'un başka beklentilerdeki takipçileri hüsrana uğradı, mağara adamı halleri dillere fena düştü!
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Hayatımıza girdiği günden beri imajını birçok kez değişse de yakışıklılığından hiç ödün vermeyen, karizması, özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündem Çağatay Ulusoy, sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayan ünlülerimizden biliyorsunuz!
Terzi ve Kübra gibi çok beğenilen dijital platform dizilerinde yer aldıktan sonra şimdilerde final yapmaya hazırlanan Gaddar'da rol alan Çağatay Ulusoy, yoğun temposu sağ olsun kendini çok özletmiyor.
Fakat kendisine hayran milyonlarca insan, sosyal medyasını her ünlü gibi kullanmadığı için kendisine sık sık sitem ediyor, bu durumu da bir türlü anlamlandıramıyor! 😂 Haliyle, nadiren paylaşım yapan ünlü oyuncu ne zaman yeni bir şeyle karşımıza çıksa gündemin tam ortasına oturuyor.
Bugün de o nadide günlerden biri! Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabı olduğunu hatırlayıp 10 ay sonra ilk kez kendini paylaştı!
Hoş, yine güncel fotoğraflar değildi paylaşımları... Ulusoy, yakın zamanda ikinci sezonu onaylanan Kübra setinden pozlarını paylaştı!
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Ulusoy'un, mevcut projesi Gaddar'dakinden çok farklı, pespaye set pozları, "aylar sonra geri döndün bula bula bunu mu buldun?" dedirtti!
Buyurun, kimler nasıl yorumlamış beraber bakalım! 👇
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