Bir Gün Herkes Hanımcı Olacak: Hande Erçel'le Beraber Poz Paylaşmaya Yanaşmayan Hakan Sabancı Göz Yaşarttı

Hande Erçel'in aynı müstakbel eltisi Nazlı Sabancı gibi okula geri dönmesi, öğretmenlerinin hatta rektörün gözdesi olması, sosyete davetlerinde boy göstermesi bir de üstüne sanata eğilerek ilk eserlerini satması ve Nazlı Sabancı'yla tatile çıkması gibi detaylar sürekli masaya yatırılıyor...