Bir Gün Herkes Hanımcı Olacak: Hande Erçel'le Beraber Poz Paylaşmaya Yanaşmayan Hakan Sabancı Göz Yaşarttı
Bir Gün Herkes Hanımcı Olacak: Hande Erçel'le Beraber Poz Paylaşmaya Yanaşmayan Hakan Sabancı Göz Yaşarttı
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde fırtınalar estiren Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde de biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla kırmızı halıda boy gösterdi! Hiç alışık olmadığımız halde beraber pozlarını hikayelerinden paylaşan çiftin uyumu, 'Hakan Sabancı hanımcı olma yolunda ilerliyor' dedirtti!
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Ülkemizin en sevilen, sevildiği kadar da eleştirilen oyuncularından Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz!
Kimileri çifte bayılıyor, kimileri de net bir şekilde öyle ya da böyle ayrılacakları kanaatinde! Tüm bunların yanında bir de Arzu Sabancı meselesi var. Genel olarak, Hande Erçel'in Sabancı ailesine girme yoluna baş koyduğuna ve kendisi istemediği dedikoduları dolaşan Arzu Sabancı'nın prensiplerini yerine getirdiğine inanılıyor.
Şöyle bir toparladıysak dönüyoruz konuya! Bugüne kadar hep Hande Erçel, Sabancı ailesine girmek için bir çaba sarf ediyor şeklinde yorumlanmıştı. Ta ki Erçel, bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes'ta kıpkırmızı elbisesiyle boy gösterene kadar!
Haliyle Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'in aileye girişini yavaş yavaş kabullenmeye başladığı düşünüldü. Üstüne Hakan Sabancı'nın havaalanında Hande'sini koruyan halleri de tuzu biberi olmuştu bu "aileyle sıkı fıkı" dedikodularının!
Ve geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı Hande ve Hakan aşkı cephesinde! Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz sene de Cannes'da bir poz vermişti hatırlarsanız. Poz, sosyal medyada hızla yayılmış büyük de olay olmuştu. Sebebi ise çiftin inatla birbirlerinin uzuvlarını paylaşıp sosyal medya hesabına beraber poz atmamasıydı!
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Valla ne diyelim bilemiyoruz ama bu da oldu! Birbirlerini tek başına birkaç uzvu görünecek şekilde paylaşan çiftimiz bu sene de Cannes'ı es geçmedi.
Üstelik bu sefer, şükürler olsun ki ikisini beraber görebildiğimiz dünya güzeli pozlarını hesaplarından paylaştılar!
Tüm "Handeciyiz" hamleleri arka arkaya gelince, Hakan Sabancı'nın bir de hikaye paylaşması "anneci değilim hanımcıyım mesajı veriyor" şeklinde yorumlandı! 🙈
Hande de Hakan da müthiş gözüküyor ona diyecek söz yok! Ama bu son gelişmeler ışığında çiftimiz bu sefer nasıl yorumlanmış, hazırsanız beraber bakalım!
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