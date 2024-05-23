Boşanma İddiaları İçin "Şu An Öyle Bir Durum Yok" Vurgusu Yapan Pelin Akil'den Çevir Kazı Yanmasın Açıklaması!

Bu iddiaların arkasında bariz bir sebep var mı derseniz, aslında yok. Fakat Anıl Altan'ın kızlarla yalnız tatile çıkıp, Pelin Akil'in davetlerde tek başına boy göstermesi ve sosyal medya paylaşımlarında göze batan birkaç gergin mimik ana sebebini oluşturuyor iddiaların!