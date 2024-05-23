Boşanma İddiaları İçin "Şu An Öyle Bir Durum Yok" Vurgusu Yapan Pelin Akil'den Çevir Kazı Yanmasın Açıklaması!
Boşanma İddiaları İçin "Şu An Öyle Bir Durum Yok" Vurgusu Yapan Pelin Akil'den Çevir Kazı Yanmasın Açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde bir davet çıkışında görüntülenen Pelin Akil'e eşi Anıl Altan'la uzun süredir beraber gözükmediği için ortaya atılan boşanma iddiaları sorulmuştu. 'Şu an boşanmıyoruz' vurgusu yapan Akil'in gergin halleri gözlerden kaçmamıştı. Ünlü oyuncudan, o günkü tavrına dair açıklama geldi!
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2008-2011 yılları arasında Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüştükten sonra da 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan, senelerdir ünlü oyuncular arasında en sevilen çiftler arasında yer alıyor.
2019'da kucaklarına aldıkları ikizleri Alin ve Lina'yla kurdukları dünya tatlısı aile ile gönülleri fetheden ikili, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Yani anlayacağınız biz onları aşk dolu, mutluluk ve huzur kokan paylaşımlarla hep yan yana görmeye alışığız!
Fakat son dönemlerde, hiç de beklenmedik bir şekilde Pelin Akil ve Anıl Altan'ın üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor.
Şimdi dönüyoruz meseleye. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Pelin Akil, boşanma iddialarına cevap verirken kameralara yansıyan gerginliği ve "şu an" boşanmıyoruz vurgusuyla dikkat çekmişti.
Pelin Akil, "şu an" vurgusunun ve gergin tavrının daha çok spekülasyona yol açtığını fark etmiş olacak ki geçtiğimiz saatlerde, çevir kazı yanmasın minvalinde bir açıklama geldi kendisinden.
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"Bu dedikodular başkalarını yorabilir, biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Kavga, anlaşmazlık her evde var. Olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga evin tadı tuzu" diyerek konuyu kapattı!
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