Kirayı Ödemediği İçin Evden Çıkarılmıştı: Ev Sahibi, Pucca'nın Arkasında Bıraktığı Enkazı Paylaştı!

Başı davalardan da dertten de kurtulmayan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi, geçtiğimiz şubat ayında şoke eden iddialarda bulunmuş, kendisinin kiraya 16 aydır ödemediğini ve eve de zarar verdiğini dile getirmişti. Pucca evden çıktı, ev sahibi de Pucca'nın arkasında bıraktığı enkazı paylaştı...