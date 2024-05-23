Kirayı Ödemediği İçin Evden Çıkarılmıştı: Ev Sahibi, Pucca'nın Arkasında Bıraktığı Enkazı Paylaştı!
Kirayı Ödemediği İçin Evden Çıkarılmıştı: Ev Sahibi, Pucca'nın Arkasında Bıraktığı Enkazı Paylaştı!
Başı davalardan da dertten de kurtulmayan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi, geçtiğimiz şubat ayında şoke eden iddialarda bulunmuş, kendisinin kiraya 16 aydır ödemediğini ve eve de zarar verdiğini dile getirmişti. Pucca evden çıktı, ev sahibi de Pucca'nın arkasında bıraktığı enkazı paylaştı...
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Selen Pınar Işık ya da herkesin onu tanıdığı ismi ile Pucca, yıllar önce hayatımıza girdi. Önce tüm bu serüveni başlatan blog yazıları, sonra kitapları, sonra da sosyal medya fenomenliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Bir döneme eşi Serhat Osman Karagöz'le yaşadığı çalkantılı aşk, evlilik ve boşanmayla damga vuran Pucca, 2017'de oğlu Batı'yı kucağına aldı. Eşiyle de dost kalmaya çabaladı.
Özel hayatının yanında, akıl almayacak sebeplerle açılan davalarla uğraşan, birden çok kez gözaltına alınan ve enteresan olaylardan kurtulan Pucca'ya birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti.
Bitmedi, her şeyin üstüne geçtiğimiz şubat ayında bir de ev sahibi isyanı eklenmişti. Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Pucca'nın 16 aydır kira ödemediğini ve evine zarar verdiğini iddia etmişti.
Eve zarar vermediğini fakat kira ödememe konusunu kabullenen Pucca, bir süre önce rehabilitasyona yatmış ve çıkmıştı. Papaz olduğu ev sahibiyle ise davası yeni kapandı ve Pucca evden çıkarıldı!
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Asıl şok ise geçtiğimiz dakikalarda yaşandı. Pucca'nın çıktığı evin sahibi Jale Tuncer, ünlü fenomen ve yazarın arkasında bıraktığı enkazı yine sitemkar cümlelerle paylaştı.
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