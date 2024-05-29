Diyarbakır'da Türkçe Konuşmayı Yasaklayan Kafeye Polis Baskını! İşletmeci Gözaltına Alındı
Diyarbakır'da Türkçe Konuşmayı Yasaklayan Kafeye Polis Baskını! İşletmeci Gözaltına Alındı
Diyarbakır’da müşterilere sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafeyi polis bastı. Kafenin sahibi Ramazan Şimşek gözaltına alındı.
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Diyarbakır’da 2022 yılından beri faaliyette olan Pine Kafe'nin sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklaması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Kafenin işletmecisi Ramazan Şimşek, Kürtçe ve Kürt kültürünü yaşatmak için böyle bir karar aldıklarını savunarak, "Kültürel içerikli bir kafeyiz ve uzun süredir Kürtçe hizmet veriyorduk. Bu kararımızı 15 Mayıs Kürt Bayramı ile beraber resmileştirdik ve artık hiçbir şekilde farklı bir dilde müşterilerimize cevap vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyadaki tartışmalar sonrası Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sabah saatlerinde Yenişehir İlçesi’ndeki Sanat Sokağı’nda bulunan kafeye baskın düzenledi.
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