Gazeteci Fatih Portakal, Sözleşme Paylaştı: "Kovulmadım"
Gazeteci Fatih Portakal, Sözleşme Paylaştı: "Kovulmadım"
Gazeteci Fatih Portakal, gelecek sezon da Sözcü TV ekranlarında olacağını, 'Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim' sözleriyle duyurdu.
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Yaz aylarının gelmesi ile beraber ekranlara ara verecek isimlerden biri de Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal.
14 Haziran 2024 tarihinde Sözcü TV ile olan sözleşmesi bitecek olan Fatih Portakal yönetim ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Görüşmelerin erken başlayıp erken bittiğini söyleyen Fatih Portakal anlaşmaya imza atarken paylaştığı görselde, “Bir sezonu daha noktalamaya az kaldı. İmzayı attım, gelecek sezon yine ve yeniden Sözcü TV'deyim... Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal'ın paylaşımı 👇
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