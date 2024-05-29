Tavuk Döner Fiyatını Beğenmedi, Büfeye Kurşun Yağdırdı!
Tavuk Döner Fiyatını Beğenmedi, Büfeye Kurşun Yağdırdı!
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yediği dönerin fiyatını fazla bulan bir kişi önce çalışanlarla tartıştı, ardından da dükkana kurşun yağdırdı.
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Yalnızca Türkiye'de görülebilir dediğimiz olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki Altın Büfe'de yaşandı.
Dönerci Murat Usta'da bir tavuk döner yiyen 21 yaşındaki bir şahıs, kasaya parayı ödemeye gittiğinde fiyata itiraz etti ve çalışanlarla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.
Polisler olay yerinden kaçan saldırganı daha sonra saklandığı evde yakaladı. Görüntüler 👇
Olay biraz ilginç olunca sosyal medya yorumları da şenlendi, buyrun onlara da birlikte bakıyoruz 👇
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