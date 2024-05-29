Gazeteci Enver Aysever'den Akşener ve İmamoğlu İddiası: "Ben Arkandayım Ablacağım"

'Masadan Meral Hanım'ı kaldıran İmamoğlu'ymuş. Meral hanıma demiş ki 'sen masadan kalk ablacığım ben arkandayım' Meral Hanım masadan kalktığı zaman beklenen o gece Ekrem'in adaylığını açıklaması. Meral hanım 1 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat bekliyor. Hadi Ekrem, hadi Ekrem. Ama Ekrem adaylığını açıklamıyor.'