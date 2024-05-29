Gazeteci Enver Aysever'den Akşener ve İmamoğlu İddiası: "Ben Arkandayım Ablacağım"
Gazeteci Enver Aysever'den Akşener ve İmamoğlu İddiası: "Ben Arkandayım Ablacağım"
Gazeteci Enver Aysever, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkış sürecine ilişkin bomba iddialar ortaya attı. Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na güvenerek rest çektiğini öne süren Aysever, işlerin İmamoğlu'nun sözünü tutmamasıyla karıştığını ifade etti.
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Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Altılı Masa’da adaylık nedeniyle kriz patlak vermiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'çok ağır' sözler sarf ederek masadan kalkmıştı.
Gazeteci Enver Aysever, Meral Akşener'in masadan kalkmasına neden olan ismin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ve Akşener'e "Sen masadan kalk ablacığım ben arkandayım" dediğini öne sürdü.
Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında Akşener ve İmamoğlu ile ilgili şu iddiayı dile getirdi: 👇
"Meral hanım da bunun üzerine masaya dönmek zorunda kalıyor. Masaya döndükten sonra hain damgası yiyor ve siyaseten varlığına mal oluyor. Mesele buymuş. Yani hadi oğlum aday ol biz de arkana düşüyoruz dediği Ekrem orada Meral Hanım'ı kazıklamış. Ekrem bugün herkesi bu şekilde siyasetin dışına atmış durumda."
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