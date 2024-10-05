Schengen Çilesi: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Vize Almak Neden Giderek Zorlaşıyor?

Türkiye'den Schengen vizesine yapılan başvuruların reddedilme oranı her geçen yıl artıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesi almak adeta bir çileye dönüşmüş durumda. Peki, Schengen vizesi almak vatandaşlarımız için neden zorlaştı?