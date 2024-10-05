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Schengen Çilesi: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Vize Almak Neden Giderek Zorlaşıyor?

Schengen Çilesi: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Vize Almak Neden Giderek Zorlaşıyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
05.10.2024 - 14:51

Türkiye'den Schengen vizesine yapılan başvuruların reddedilme oranı her geçen yıl artıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Schengen vizesi almak adeta bir çileye dönüşmüş durumda. Peki, Schengen vizesi almak vatandaşlarımız için neden zorlaştı?

1980'li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa'ya vizesiz girebiliyordu. Ancak ne yazık ki 1980'lerin başında bu durum değişti.

1980'li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa'ya vizesiz girebiliyordu. Ancak ne yazık ki 1980'lerin başında bu durum değişti.

O tarihten bu yana 29 ülkeden oluşan Schengen bölgesine girebilmek için vize almamız gerekiyor. Öte yandan, vize almak bizim için her geçen gün daha da zor hale gelmeye devam ediyor.

O tarihten bu yana 29 ülkeden oluşan Schengen bölgesine girebilmek için vize almamız gerekiyor. Öte yandan, vize almak bizim için her geçen gün daha da zor hale gelmeye devam ediyor.
gvize.com

Yaklaşık 1 yıl önce Euronews'in aktardığı haberde, 2019 yılına kıyasla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaptığı Schengen başvurularında ret oranının iki katına çıktığı belirtilmişti. Bu bile durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesi.

Yaklaşık 1 yıl önce Euronews'in aktardığı haberde, 2019 yılına kıyasla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaptığı Schengen başvurularında ret oranının iki katına çıktığı belirtilmişti. Bu bile durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesi.

Kaynak

Avrupa Birliği (AB), tüm aday ülkelere vize muafiyeti sağlarken, Türkiye'den vize muafiyeti için şart koştukları kriterleri uygulamasını bekliyor.

Avrupa Birliği (AB), tüm aday ülkelere vize muafiyeti sağlarken, Türkiye'den vize muafiyeti için şart koştukları kriterleri uygulamasını bekliyor.

Maalesef tıkanan bir süreç var ortada. Bu sebeple, Edirne'den öteye geçmemiz giderek zorlaşıyor. Eğitim kurumlarından alınan kabuller, konferans, konuşma ve hatta konser davetleri bile vize için yeterli olmayabiliyor.

Maalesef tıkanan bir süreç var ortada. Bu sebeple, Edirne'den öteye geçmemiz giderek zorlaşıyor. Eğitim kurumlarından alınan kabuller, konferans, konuşma ve hatta konser davetleri bile vize için yeterli olmayabiliyor.

Hatırlarsanız, Volkan Konak bile Almanya'dan iki kez vize reddi aldığını açıklamıştı 👇

Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre, 2023 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının %16,1'i reddedildi. Bu oran, 2022 yılında %15,7'ydi.

Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre, 2023 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının %16,1'i reddedildi. Bu oran, 2022 yılında %15,7'ydi.

Kaynak

BBC News, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı bu zorlu süreci anlatan ve vize krizinin başlıca sebeplerine değinen bir video yayınladı👇

BBC'ye konuşan Vize Danışmanı Özge Çetinkaya Sayar'a göre, randevu problemleri ve uluslararası göçmenlik sorunundan dolayı başvurular daha yoğun güvenlik önlemleri altında inceleniyor. Bu da daha uzun değerlendirme süreci ve daha yüksek reddedilme olasılığı anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan Vize Danışmanı Özge Çetinkaya Sayar'a göre, randevu problemleri ve uluslararası göçmenlik sorunundan dolayı başvurular daha yoğun güvenlik önlemleri altında inceleniyor. Bu da daha uzun değerlendirme süreci ve daha yüksek reddedilme olasılığı anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu'na göre, AB üyesi ülkeler COVID sonrası artan talebi karşılaşmakta güçlük çekiyor. Konsolosluklardaki kaynak eksikliği de randevu bulma sorununun başlıca nedenlerinden biri.

Avrupa Komisyonu'na göre, AB üyesi ülkeler COVID sonrası artan talebi karşılaşmakta güçlük çekiyor. Konsolosluklardaki kaynak eksikliği de randevu bulma sorununun başlıca nedenlerinden biri.

2013'ten bu yana vize muafiyeti bekleyen ülkemiz için şu anda bu ihtimal oldukça uzak gibi görünse de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaklaşık 4 ay önce vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüştüklerini açıklamıştı.

2013'ten bu yana vize muafiyeti bekleyen ülkemiz için şu anda bu ihtimal oldukça uzak gibi görünse de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaklaşık 4 ay önce vize kolaylığı için AB kurumlarıyla görüştüklerini açıklamıştı.

Kaynak

BBC'nin hazırladığı videonun yorum kısmında bazı vatandaşlarımız da bu konuda dert yandı 👇

BBC'nin hazırladığı videonun yorum kısmında bazı vatandaşlarımız da bu konuda dert yandı 👇

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Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'ye gelecekte vize kolaylığı sağlanacak mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın👇

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