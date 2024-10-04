Ege'nin Büyüleyici Sahil Kasabalarını Keşfetmek İsteyenlerin Tatil Planına Dahil Etmesi Gereken Rotalar

Ege hepimizin gönlünde taht kuran en güzel tatil bölgelerinden biri. Her köşesi ayrı bir cennet olan Ege'nin minik sahil kasabalarına kimsenin diyecek söz yok. Ama onlardan bazıları var ki, herkesin hayatında en az bir kez görmesi gereken kadar güzel.

Eğer Ege'ye bir ziyaret planlıyorsanız rotanıza mutlaka bu şirin kasabalardan bazılarını eklemelisiniz!