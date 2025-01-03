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Araba Nasıl Yıkanır Diye Merak Edenler Buraya: Yıkama Esnasında Yapılan Kritik Hatalar

Araba Nasıl Yıkanır Diye Merak Edenler Buraya: Yıkama Esnasında Yapılan Kritik Hatalar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 14:16

Arabanız varsa düzenli aralıklarla yıkamanız gerektiğini bilirsiniz. Ancak yıkama işlemi doğru bir şekilde yapılmadığında aracın kaportasında lekeler ve çizikler görebilirsiniz. İşte, böyle bir manzarayla karşılaşmamanız için araç yıkarken en sık yapılan hataları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım!

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1. Rastgele bir oto yıkamacıya gitmek

1. Rastgele bir oto yıkamacıya gitmek

Yapılan ilk büyük hata, arabanızı hiç tanımadığınız ve daha önce araştırmadığınız bir oto yıkamacıya teslim etmektir. Ne yazık ki çoğu oto yıkamacı işini layıkıyla yapmıyor. En ucuz kimyasalları kullanıp aracınızı fırçayla yıkıyorlar. Bu da aracınızın kaportasına uzun vadede ciddi zarar verebiliyor. Bu yüzden çok güvendiğiniz bir oto yıkamacı bulmadığınız takdirde aracınızı kendiniz yıkamalısınız.

2. Benzin istasyonlarında bulunan otomatik yıkama makinesine girmek

2. Benzin istasyonlarında bulunan otomatik yıkama makinesine girmek

Oldukça pratik ve rahat gibi görünen bu makineler, tıpkı fırça gibi aracınızı çizebiliyor. Bu yüzden bunlardan da uzak durmanızda fayda var.

3. Arabayı fırçayla yıkamak

3. Arabayı fırçayla yıkamak

Araç sahiplerinin yaptığı en büyük hatalardan biri de budur. Fırçayla yapılan yıkamalar aracınızı çizer. Bu sebeple çoğu zaman tavsiye edilmez. Bunun yerine mikrofiber yıkama eldiveni veya aracınızı çizmeyecek yapıda bir sünger kullanmalısınız.

4. Yıkamayı tek kovayla yapmak

4. Yıkamayı tek kovayla yapmak

Genelde yıkama için en sağlıklı yöntem çift veya üç kova yöntemidir. Çünkü arabanızda çamur ve kuş pisliği gibi çeşitli lekeler olabilir. Yıkama eldiveninizle bunları temizledikten sonra tekrar aynı kovaya daldırdığınızda iyi sonuç alamazsınız. Bu yüzden mümkünse birden fazla kovayla yıkama yapmalısınız.

5. Tazyikli suyu çok yakından tutmak

5. Tazyikli suyu çok yakından tutmak

Özellikle aracınızda boyalı bir parça varsa, tazyikli suyu çok yakından tutarsanız boyayı kaldırabilir veya aracınızın kaportasına zarar verebilirsiniz. Mesafeyi iyi ayarlamanızda fayda var.

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6. Arabayı durulamadan köpüklemek

6. Arabayı durulamadan köpüklemek

Bu da sık yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Arabanızı köpüklemeden önce mutlaka suyla durulamalısınız. Kapsamlı yıkama işlemine başlamadan önce aracı olabildiğince çamur, toz, kir ve kumdan arındırmalısınız. Akabinde köpükleme yapmanız çok daha doğru olacaktır.

7. Kuş pisliğiyle inatlaşmak

7. Kuş pisliğiyle inatlaşmak

Kuş pisliği kuruduğu zaman asidik yapısından dolayı aracın kaportasında iz bırakır. Bazı araç sahipleri kurumuş kuş pisliklerini fırçayla bastırarak çıkarmaya veya ıslak mendille silmeye çalışır. Ancak bu büyük bir hatadır. Çünkü kuş pisliğini sileceğim derken aracınızı bilmeden çizersiniz. 

Peki, doğrusu nasıl olmalı? Suyla bir durulama yaptıktan sonra köpükle kuş pisliğini yumuşatmalısınız. O zaman kurumuş lekenin yavaş yavaş çözüldüğünü ve kolayca çıktığını görebilirsiniz.

8. Kurulama yapmamak

8. Kurulama yapmamak

Aracınızı yıkadıktan sonra ıslak bırakmayın. Mikrofiber özellikli kurulama bezleri ve havlular bulunuyor. Bunları kullanarak arabanızı güzelce kurulamayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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