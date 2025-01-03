Araba Nasıl Yıkanır Diye Merak Edenler Buraya: Yıkama Esnasında Yapılan Kritik Hatalar

Kuş pisliği kuruduğu zaman asidik yapısından dolayı aracın kaportasında iz bırakır. Bazı araç sahipleri kurumuş kuş pisliklerini fırçayla bastırarak çıkarmaya veya ıslak mendille silmeye çalışır. Ancak bu büyük bir hatadır. Çünkü kuş pisliğini sileceğim derken aracınızı bilmeden çizersiniz.

Peki, doğrusu nasıl olmalı? Suyla bir durulama yaptıktan sonra köpükle kuş pisliğini yumuşatmalısınız. O zaman kurumuş lekenin yavaş yavaş çözüldüğünü ve kolayca çıktığını görebilirsiniz.