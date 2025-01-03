Araba Nasıl Yıkanır Diye Merak Edenler Buraya: Yıkama Esnasında Yapılan Kritik Hatalar
Araba Nasıl Yıkanır Diye Merak Edenler Buraya: Yıkama Esnasında Yapılan Kritik Hatalar
Arabanız varsa düzenli aralıklarla yıkamanız gerektiğini bilirsiniz. Ancak yıkama işlemi doğru bir şekilde yapılmadığında aracın kaportasında lekeler ve çizikler görebilirsiniz. İşte, böyle bir manzarayla karşılaşmamanız için araç yıkarken en sık yapılan hataları sıralıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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1. Rastgele bir oto yıkamacıya gitmek
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2. Benzin istasyonlarında bulunan otomatik yıkama makinesine girmek
3. Arabayı fırçayla yıkamak
4. Yıkamayı tek kovayla yapmak
5. Tazyikli suyu çok yakından tutmak
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6. Arabayı durulamadan köpüklemek
7. Kuş pisliğiyle inatlaşmak
8. Kurulama yapmamak
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