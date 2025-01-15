Soğuk Havalarda Arabanızın Motoruna Giren Kediler İçin Ne Yapmalısınız?
Soğuk Havalarda Arabanızın Motoruna Giren Kediler İçin Ne Yapmalısınız?
Araç sahipleri için kış aylarında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri araç motoruna giren kedilerdir. Sevimli dostlarımız sıcak bir yer aradıkları için böyle bir yola başvurur. Peki, böyle bir durumda sizin ne yapmanız gerekiyor? Bu içeriğimizde, soğuk havalarda araç motoruna giren kediler için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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Arabası olanlar mutlaka bilir. Soğuk havalarda kediler, üşüdükleri için sıcak bir yer arayışıyla araç motorlarına sığınır. Ama minik dostlarımıza kızmayın, onların derdi arabanıza zarar vermek değil, üşüdükleri için sığınacak sıcak bir yer arıyorlar.
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Yeni kontak kapatan araçların motorları hala sıcak olduğu için kaputun altına sığınıyorlar. İşte, bu yüzden soğuk havalarda aracınızı çalıştırmadan önce kaputa mutlaka birkaç kez vurmalısınız.
Aracınızın kapısını kapatırken de aynı şekilde biraz sert kapatabilirsiniz. Gürültüyü duyan kedi, kendiliğinden dışarı çıkacaktır.
Ayrıca bir, iki kez kornaya da basabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra, emin olmak için aracınızın kaputunu açabilirsiniz. Bu basit önerileri uyguladığınız takdirde aracınıza sığınan sevimli dostumuz çıkacaktır.
Eğer kedi motor bölümüne sıkıştıysa ve çıkamıyorsa yardım çağırabilirsiniz. Bu noktada kendiniz nazikçe çıkarmaya çalışabilir, itfaiyeyi arayabilir veya bulunduğunuz konuma göre belediyeden yardım talep edebilirsiniz.
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Ancak ne olursa olsun özellikle soğuk havalarda kaputa vurmadan arabanızı çalıştırmamalısınız! Motora girmiş bir kedi olabilme ihtimalini asla aklınızdan çıkarmamalısınız.
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