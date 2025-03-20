Arabaların Tarihine Yolculuk: Otomobil Ne Zaman, Kim Tarafından İcat Edildi?

Söz konusu sorunun cevabı olarak genellikle Carl Benz'e işaret edildiğini görürsünüz. Bu cevap kısmen doğrudur fakat otomobilin tarihini anlamak için biraz daha geriye, 13. yüzyıla kadar gitmek gerekir.

Gidelim mi?

Otomobille bağdaştırabileceğimiz ilk fikir Roger Bacon tarafından 13. yüzyılda Guillaume Humbert'e yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Hayalgücü yüksek olan Roger Bacon mektubunda at ile çekilmeden, hayal bile edilemeyecek hızda hareket eden bir aracın yapılabileceğini iddia etti.

Söylemden öteye çizimlere geçen ilk kişi ise Avrupa'nın altın çağı olan Rönesans döneminin mühendislerinden Francesco di Giorgio Martini oldu. Çalışmalarında kabaca dört tekerlekli bir araca benzeyen ve 'otomobil' adı ile anılan bir çizimi olduğu görülüyor. Dünyada yaşayan herkesin tanıdığı isimlerden Leonardo da Vinci de 15. yüzyılda Codex Atlanticus adlı yapıtında atsız hareket eden bir aracı detaylı bir şekilde resmetti.

Modern çağımızdaki otomobillerden çok farklı olsa da bunu da bir başlangıç olarak sayabiliriz.