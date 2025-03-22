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Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem 1 Nisan’da Başlıyor

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem 1 Nisan’da Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 11:38

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni uygulama 1 Nisan 2025 tarihinde başlayacak. Vatandaşlar artık elektrik ve doğal gaz faturalarında ne kadar devlet desteği uygulandığını görebilecek. 

Hem gerçek maliyet hem de destek tutarı 1 Nisan’dan itibaren faturalarda görülebilecek.

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Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK dağıtım şirketlerine bir yazı gönderdi. Söz konusu yazı elektrik faturalarında düzenleme yapılması için oldu. 

Elektrik ve doğal gaz faturalarında artık devlet desteği tutarı görülecek. Aboneler faturalarda artık hem gerçek maliyeti hem destek tutarını görecek. En altta her zamanki gibi ödenmesi gereken tutar yer alacak. 

Yeni uygulama 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Yeni uygulama sadece konut aboneleri için geçerli. Ticarethane, sanayi gibi abonelere bilgilendirme yapılmayacak.

Destek 1 Şubat'ta kaldırılmıştı.

Destek 1 Şubat'ta kaldırılmıştı.

Öte yandan elektrik faturalarında 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren aylık bin 50 TL ödeyen abonelere destek kaldırılmıştı. “Çok tüketen çok ödeyecek” dönemiyle birlikte aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen abonelerin faturaları iki katı oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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