Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem 1 Nisan’da Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK dağıtım şirketlerine bir yazı gönderdi. Söz konusu yazı elektrik faturalarında düzenleme yapılması için oldu.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında artık devlet desteği tutarı görülecek. Aboneler faturalarda artık hem gerçek maliyeti hem destek tutarını görecek. En altta her zamanki gibi ödenmesi gereken tutar yer alacak.

Yeni uygulama 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni uygulama sadece konut aboneleri için geçerli. Ticarethane, sanayi gibi abonelere bilgilendirme yapılmayacak.