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Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı: Bin 50 TL Ödeyenler 1 Mart'ta İki Katı Faturayla Karşılaşacak

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı: Bin 50 TL Ödeyenler 1 Mart'ta İki Katı Faturayla Karşılaşacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 09:15

Elektrik faturalarında yeni dönem yeni ayla birlikte başladı. 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre aylık bin 50 TL ve üzeri fatura ödeyenler etkilenecek. Aylık bin 50 TL ve üzeri ödeyen aboneler artık iki kat fatura ödeyecek. Bir diğer ifadeyle artık “çok tüketen çok ödeyecek.”

İşte yeni düzenlemenin detayları...

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Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başladı. Artık 'çok tüketen çok ödeyecek.'

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başladı. Artık 'çok tüketen çok ödeyecek.'

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygulaması, bugünden itibaren geçerli olacak. Aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Aylık bin 50 TL ödeyen aboneler 1 Mart itibarıyla 2 bin TL faturayla karşılaşacak. Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatten az olanlar bu uygulamadan etkilenmeyecek. Sınırı aşanlar elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek ve sübvansiyondan yararlanamayacak.

Aylık bin 50 TL ödeyen aboneler 1 Mart itibarıyla 2 bin TL faturayla karşılaşacak. Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatten az olanlar bu uygulamadan etkilenmeyecek. Sınırı aşanlar elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek ve sübvansiyondan yararlanamayacak.

Örneğin aylık bin 600 TL ve üzeri ödeyen aboneler artık 2 bin 900 lira ödeyecek.

Öte yandan geçen günlerde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni döneme dair açıklamalarda bulunmuştu. Bayraktar, şunları söylemişti:

Öte yandan geçen günlerde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni döneme dair açıklamalarda bulunmuştu. Bayraktar, şunları söylemişti:

“1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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