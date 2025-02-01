Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı: Bin 50 TL Ödeyenler 1 Mart'ta İki Katı Faturayla Karşılaşacak
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı: Bin 50 TL Ödeyenler 1 Mart'ta İki Katı Faturayla Karşılaşacak
Elektrik faturalarında yeni dönem yeni ayla birlikte başladı. 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre aylık bin 50 TL ve üzeri fatura ödeyenler etkilenecek. Aylık bin 50 TL ve üzeri ödeyen aboneler artık iki kat fatura ödeyecek. Bir diğer ifadeyle artık “çok tüketen çok ödeyecek.”
İşte yeni düzenlemenin detayları...
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Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başladı. Artık 'çok tüketen çok ödeyecek.'
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Aylık bin 50 TL ödeyen aboneler 1 Mart itibarıyla 2 bin TL faturayla karşılaşacak. Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatten az olanlar bu uygulamadan etkilenmeyecek. Sınırı aşanlar elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek ve sübvansiyondan yararlanamayacak.
Öte yandan geçen günlerde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni döneme dair açıklamalarda bulunmuştu. Bayraktar, şunları söylemişti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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