Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı: Bin 50 TL Ödeyenler 1 Mart'ta İki Katı Faturayla Karşılaşacak

Elektrik faturalarında yeni dönem yeni ayla birlikte başladı. 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre aylık bin 50 TL ve üzeri fatura ödeyenler etkilenecek. Aylık bin 50 TL ve üzeri ödeyen aboneler artık iki kat fatura ödeyecek. Bir diğer ifadeyle artık “çok tüketen çok ödeyecek.”

İşte yeni düzenlemenin detayları...