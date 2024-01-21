Dişini Çektiren Pınar Deniz'in Yargı'nın Son Bölümünde Yanağındaki Şişliği Gizleme Çabası Dikkatlerden Kaçmadı

Metin Amiri kaybedip karalar bağladığımız Yargı dizisinde gündem yoğunluğu hiçbir zaman bitmiyor. Ancak bu kez dizide gerçekleşen bir olaydan ziyade, son bölüm öncesi 20'lik dişini çektiren Pınar Deniz gündem oldu. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Deniz'in rol aldığı sahnelerde yanağını gizleme çabası herkesi gülümsetti.