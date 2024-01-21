Dişini Çektiren Pınar Deniz'in Yargı'nın Son Bölümünde Yanağındaki Şişliği Gizleme Çabası Dikkatlerden Kaçmadı
Dişini Çektiren Pınar Deniz'in Yargı'nın Son Bölümünde Yanağındaki Şişliği Gizleme Çabası Dikkatlerden Kaçmadı
Metin Amiri kaybedip karalar bağladığımız Yargı dizisinde gündem yoğunluğu hiçbir zaman bitmiyor. Ancak bu kez dizide gerçekleşen bir olaydan ziyade, son bölüm öncesi 20'lik dişini çektiren Pınar Deniz gündem oldu. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Deniz'in rol aldığı sahnelerde yanağını gizleme çabası herkesi gülümsetti.
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Pazar akşamlarının en çok izlenen ödüllü dizisi Yargı, düşmek bilmeyen temposuyla beğeni toplamaya devam ediyor.
Dizinin başarılı başrolü Pınar Deniz de hem güzelliğiyle büyülüyor hem de oyunculuk konusundaki yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor.
Güzel oyuncu yayınlanan son bölüm öncesi resmi hesapta paylaşılan bu fotoğrafını yeniden paylaşarak 20'lik dişini çektirdiğini ve bölüm boyunca yüzündeki şişliği saklamaya çalıştığını duyurdu.
Biz de bölümü izledik ve o anları yakaladık!
Gerçekten de yüzündeki şişlik belli ama kendisi söylemese biz hiç anlamazdık doğrusu.
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Burada da biraz belli ama her hali ayrı bir güzel doğrusu.
Çok güzel bir şekilde gizlemişsin Pınar!
Yok yok hiç anlaşılmıyor 😅
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