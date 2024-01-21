Devin'in Bu Kombinleri Çok Konuşuldu! Aile Dizisinin En Sevilen ve Merak Edilen Kıyafetleri
Devin'in Bu Kombinleri Çok Konuşuldu! Aile Dizisinin En Sevilen ve Merak Edilen Kıyafetleri
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği 'Aile' adlı dizi, izleyici kitlesi tarafından büyük beğeni topluyor. Oyuncuların etkileyici performansları kadar, karakterlerin üzerindeki kıyafetler de büyük ilgi çekiyor. Devin karakterinin giydiği, en çok beğeni alan ve dikkat çeken kıyafetlerin markası ve fiyatını araştırdık.
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Bu içerik 21.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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İşte o mükemmel ötesi siyah elbiseyi sonunda bulduk.
Zara markasına ait bu bomber sweatshirt size çok yakışacak.
"Nesrin'in tulumu nerden acaba?" diyenler için...
Devin'in bu kombindeki parçalar da çok konuşuldu.
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Devin'in bu kombindeki elbisesi herkes tarafından çok merak edildi.
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