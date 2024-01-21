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Devin'in Bu Kombinleri Çok Konuşuldu! Aile Dizisinin En Sevilen ve Merak Edilen Kıyafetleri

etiket Devin'in Bu Kombinleri Çok Konuşuldu! Aile Dizisinin En Sevilen ve Merak Edilen Kıyafetleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 13:13

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği 'Aile' adlı dizi, izleyici kitlesi tarafından büyük beğeni topluyor. Oyuncuların etkileyici performansları kadar, karakterlerin üzerindeki kıyafetler de büyük ilgi çekiyor. Devin karakterinin giydiği, en çok beğeni alan ve dikkat çeken kıyafetlerin markası ve fiyatını araştırdık. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İşte o mükemmel ötesi siyah elbiseyi sonunda bulduk.

İşte o mükemmel ötesi siyah elbiseyi sonunda bulduk.

Occleus markasına ait olan bu saten elbise 3750 TL. Burada

Zara markasına ait bu bomber sweatshirt size çok yakışacak.

Zara markasına ait bu bomber sweatshirt size çok yakışacak.

Zara markasına ait olan bu bej renk bomber sweatshirt sadece 890 TL. Buraya tıktık

Wide-leg pamuklu pantolon da Zara markasına ait. Buraya tıklayın

"Nesrin'in tulumu nerden acaba?" diyenler için...

"Nesrin'in tulumu nerden acaba?" diyenler için...

Mango markasına ait olan uzun saten gömlek tulum şimdi indirimde 799,99 TL. Buraya tıklayın

Devin'in bu kombindeki parçalar da çok konuşuldu.

Devin'in bu kombindeki parçalar da çok konuşuldu.

Crop triko kazak Zara markasına ait ve fiyatı 890 TL. Buradan ulaşın

Deri ceket ise ŞİYAR AKBOĞA'ya ait olup 14.500 TL. Burada

Pilili midi etek ise 990 TL. Buraya tıktık

İşte Devin'in o muhteşem elbisesi!

İşte Devin'in o muhteşem elbisesi!

ILA Official markasına ait olan bu elbise 17,850 TL. Burada

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Devin'in bu kombindeki elbisesi herkes tarafından çok merak edildi.

Devin'in bu kombindeki elbisesi herkes tarafından çok merak edildi.

Dantel detaylı saten kamisol elbise Massimo Dutti markasına ait olup 3.900,00 TL. Burada

Günlük kombinlerim için harika olur diyorsanız...

Günlük kombinlerim için harika olur diyorsanız...

Turuncu Siyah Polo Yaka Kısa Kol Deri Bluz, Dodo Bar Or markasına ait ancak bütün bedenleri tükenmiş. Buradan inceleyebilirsiniz

Şimdiye kadar konuştuğumuz dizi kıyafetlerinin benzerlerini de sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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