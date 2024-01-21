Bu Defa Sürpriz Oldu: Ahu Yağtu Kardeşlerim Dizisinden Ayrıldı mı?
Bu Defa Sürpriz Oldu: Ahu Yağtu Kardeşlerim Dizisinden Ayrıldı mı?
Kardeşlerim dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Bir süredir başrol krizleriyle boğuşan dizide 112. bölümde Fadik Sevin Atasoy resmen diziden ayrılmıştı. Başka ayrılıkların da yaşanacağının sinyali verilmiş olmasına rağmen, Ahu Yağtu'nun canlandırdığı Suzan karakteri 113. bölümde trafik kazası geçirdi ve öldüğü söylendi. Ancak bu biraz sürpriz oldu!
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Kardeşlerim dizisi dört sezondur yayınlandığı ATV ekranlarında, cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden oluyor.
Ancak izleyicinin beğenisini kazanan dizide bir süredir başrol krizi yaşandığı gündeme geliyordu.
Başka ayrılıkların da yaşanacağı belirtilmişti ancak yalnızca bir bölüm sonra Suzan karakteri de trafik kazası geçirdi.
Sahnede "Suzan öldü" şeklinde verilmesinin ardından karakteri canlandıran Ahu Yağtu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.
Her ne kadar öldüğü belirtilse de kanal bu sahnenin ardından "Suzan'ın hayatı tehlikede" şeklinde bir haber yayınladı.
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Ayrıca yapım ekibinden, kanaldan ve hatta Ahu Yağtu'nun kendisinden diziden ayrılma ile ilgili bir karar açıklanmadı.
Yani en azından şimdilik Ahu Yağtu diziden henüz ayrılmamış görünüyor. Gelişmeleri takip edeceğiz...
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