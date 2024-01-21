Bu Defa Sürpriz Oldu: Ahu Yağtu Kardeşlerim Dizisinden Ayrıldı mı?

Kardeşlerim dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Bir süredir başrol krizleriyle boğuşan dizide 112. bölümde Fadik Sevin Atasoy resmen diziden ayrılmıştı. Başka ayrılıkların da yaşanacağının sinyali verilmiş olmasına rağmen, Ahu Yağtu'nun canlandırdığı Suzan karakteri 113. bölümde trafik kazası geçirdi ve öldüğü söylendi. Ancak bu biraz sürpriz oldu!