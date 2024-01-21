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TikTok Fenomeni Set Çalışanı Yener Yalçın Reklamlardaki İfadelerle Nasıl Kandırıldığımızı Açıkladı!

TikTok Fenomeni Set Çalışanı Yener Yalçın Reklamlardaki İfadelerle Nasıl Kandırıldığımızı Açıkladı!

dizi Tiktok
themyscira - Misafir Editör
22.01.2024 - 01:26

Paylaştığı videolarla TikTok'ta fenomen olan Yener Yalçın, takipçilerinin dizi/film ve reklamlarla ilgili merak ettiklerini açıklamaya devam ediyor. Bu kez reklamlardaki ifadelerle ilgili gelen soruya yanıt veren Yalçın, ne yazık ki verdiği cevapla herkesi üzecek!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2Nlw9eKPq3/
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Uzun yıllardır set emekçisi olarak çalışan Yener Yalçın, son dönemlerde TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla bir fenomen haline geldi.

Uzun yıllardır set emekçisi olarak çalışan Yener Yalçın, son dönemlerde TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla bir fenomen haline geldi.

Takipçilerinin kendisine sorduğu sorulara tüm açıklığıyla cevap veren Yalçın, aslında gerçeklerin hiç de sandığımız gibi olmadığını daha önce gözler önüne sermişti.

Takipçilerinin kendisine sorduğu sorulara tüm açıklığıyla cevap veren Yalçın, aslında gerçeklerin hiç de sandığımız gibi olmadığını daha önce gözler önüne sermişti.

Dizi çekimleriyle ilgili bazı merak edilenleri burada açıklamıştı.

Uzun yıllar setlerde çalıştığı için hemen her konuya vakıf olan Yener Yalçın'a daha önce Altın Kelebek Ödülleri ile ilgili de pek çok soru gelmişti.

Uzun yıllar setlerde çalıştığı için hemen her konuya vakıf olan Yener Yalçın'a daha önce Altın Kelebek Ödülleri ile ilgili de pek çok soru gelmişti.

Detaylar:

Gerçekleri herkesin öğrenmesi için adeta and içen Yalçın'a bu kez de reklamlardaki ifadelerin doğru olup olmadığı soruldu.

Gerçekleri herkesin öğrenmesi için adeta and içen Yalçın'a bu kez de reklamlardaki ifadelerin doğru olup olmadığı soruldu.

Reklamlarda geçen "Her 10 diş hekiminden 9'u öneriyor" ya da "kadınlar öneriyor" ifadeleri meğer doğru değilmiş. Hatta doktor olarak gördüğümüz ve ısrarla önerdiğini ve tercih ettiğini belirten bu kişiler yalnızca oyuncuymuş.

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Ne yazık ki yine kandırılmışız. Er ya da geç öğrenmemiz iyi oldu en azından, biz de böyle düşünelim.

Ne yazık ki yine kandırılmışız. Er ya da geç öğrenmemiz iyi oldu en azından, biz de böyle düşünelim.

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