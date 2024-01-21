TikTok Fenomeni Set Çalışanı Yener Yalçın Reklamlardaki İfadelerle Nasıl Kandırıldığımızı Açıkladı!

Paylaştığı videolarla TikTok'ta fenomen olan Yener Yalçın, takipçilerinin dizi/film ve reklamlarla ilgili merak ettiklerini açıklamaya devam ediyor. Bu kez reklamlardaki ifadelerle ilgili gelen soruya yanıt veren Yalçın, ne yazık ki verdiği cevapla herkesi üzecek!