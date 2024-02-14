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Ayarı Kaçırdı! Survivor'da Yunus Emre'nin Yaman'ın Terlemesiyle İlgili Sözleri Herkesi Kızdırdı!

Ayarı Kaçırdı! Survivor'da Yunus Emre'nin Yaman'ın Terlemesiyle İlgili Sözleri Herkesi Kızdırdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
14.02.2024 - 09:36

Survivor All Star'ın en çok sorun çıkaran yarışmacılarından biri olan ve sık sık Acun Ilıcalı'nın da gerginliği nedeniyle uyardığı Yunus Emre, konsey sırasında Yaman'ın terlemesiyle ilgili söylediği sözler seyirciyi kızdırdı.

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Survivor All Star kadrosuna yedeklerden giren ve yarışmanın en sorunsuz isimlerinden biri olan Yaman, son günlerde diğer yarışmacıların hedefinde.

Survivor All Star kadrosuna yedeklerden giren ve yarışmanın en sorunsuz isimlerinden biri olan Yaman, son günlerde diğer yarışmacıların hedefinde.

Sessiz ve geri planda olsa da izleyicinin sevdiği bir isim olan Yaman'a son günlerde gelen geçen sataşıyor.

Sessiz ve geri planda olsa da izleyicinin sevdiği bir isim olan Yaman'a son günlerde gelen geçen sataşıyor.

Geçtiğimiz bölümlerde kavgayı ayırmaya çalışırken Avatar Atakan'ın Yaman'ı sert bir şekilde ittirmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Geçtiğimiz bölümlerde kavgayı ayırmaya çalışırken Avatar Atakan'ın Yaman'ı sert bir şekilde ittirmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Size burada olayı ve tepkileri aktarmıştık:

Şimdi de Yunus Emre'nin Yaman'a söylediği küçük düşürücü söz tepkiyle karşılandı. Yunus Emre'nin Yaman için “Terli alnıyla bana kafasını yaslıyor” demesi herkesi kızdırdı.

Şimdi de Yunus Emre'nin Yaman'a söylediği küçük düşürücü söz tepkiyle karşılandı. Yunus Emre'nin Yaman için “Terli alnıyla bana kafasını yaslıyor” demesi herkesi kızdırdı.

Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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