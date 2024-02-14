Ayarı Kaçırdı! Survivor'da Yunus Emre'nin Yaman'ın Terlemesiyle İlgili Sözleri Herkesi Kızdırdı!

Survivor All Star'ın en çok sorun çıkaran yarışmacılarından biri olan ve sık sık Acun Ilıcalı'nın da gerginliği nedeniyle uyardığı Yunus Emre, konsey sırasında Yaman'ın terlemesiyle ilgili söylediği sözler seyirciyi kızdırdı.