Survivor Adem Kılıççı'dan Sakatlanan Turabi'yle İlgili Ortalığı Karıştıracak İddia!
Survivor Adem Kılıççı'dan Sakatlanan Turabi'yle İlgili Ortalığı Karıştıracak İddia!
Survivor All Star yarışmacılarından biri olan Turabi, geçtiğimiz haftalarda sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ise Turabi'yle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı.
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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından biri olan ve programda dahil olmadığı gerginlik kalmayan Turabi, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.
Yarışma sırasında günlerce doktor kontrolünde kaldıktan sonra Acun Ilıcalı, Turabi'nin devam edemeyeceğini açıklamıştı.
Turabi'nin bu vedasının ardından da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Turabi'nin gidişinin başından beri planlı olduğunu, Acun'un Turabi'ye 'Sana ihtiyacım var.' deyip çağırdığını iddia etmişti.
Daha sonra ise Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı ile görüştüğünü söyleyen gazeteci Bilal Özcan da şaşırtan bir iddia ortaya attı.
Bilal Özcan, Adem Kılıççı'nın “Abi Turabi kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor. 2018’de de sakatlandığı zaman 1 hafta sonra yarışabilirdi. Yarışmadı, yarışma devam ederken diğer yarışma olan Amerika’daki yarışmaya hazırlanıyordu, sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi? Sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten” dediğini aktardı.
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