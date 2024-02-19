İslamiyet'e Yönelmişti! Eski Manken Yaşar Alptekin'in Son Hali Gündem Oldu!
İslamiyet'e Yönelmişti! Eski Manken Yaşar Alptekin'in Son Hali Gündem Oldu!
İslamiyet'e yöneldikten sonra bambaşka biri olarak yıllar sonra karşımıza çıkan eski manken Yaşar Alptekin, camide vaaz verdiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Alptekin'in son hali ise gündem oldu.
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Oyuncu ve manken olarak yıllarca ekranlarda gördüğümüz Yaşar Alptekin, yıllar önce radikal bir kararla hayatını İslam'a adayarak ortadan kaybolmuştu.
Sessiz sedasız hayatına devam ederken Alptekin, cübbeli ve sarıklı yeni haliyle karşımıza çıkmıştı. Ünlü isimdeki bu değişim herkesi şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda "Tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur, tesettürlü ruj süren kadınlar süslümandır" sözleriyle tepkileri üzerine çekmişti.
Daha sonra ise görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile hayatını birleştirmişti. Eşiyle ilgili de "Benim için edep çok önemli. Beyler konuşurken asla konuşmaya girmedi. Misafir olduğumuz yerde hemen çay getirdi, hemen tatlı getirdi sormadan. Tesettürlü. Ben özellikle tesettürlü diye değil. O tesettürlüydü zaten." demişti.
Şimdi ise Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntüler nedeniyle gündem oldu. Alptekin'in son hali ise dikkat çekti.
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Alptekin'in paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
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