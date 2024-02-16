Oğuzhan Uğur'dan İBB Adayı Buğra Kavuncu'ya Sert Soru Soran Seyirciye Kapak Gibi Yanıt!

YouTube'ta yayın hayatına başladıktan sonra Gain'de yoluna devam eden Oğuzhan Uğur, yerel seçimlerde de birçok adayı konuk alacağı Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımını yayınladı. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun konuk olduğu ilk bölüm fragmanında bir seyircinin sorduğu soru Oğuzhan Uğur'u hem şaşırttı hem kızdırdı.