Oğuzhan Uğur'dan İBB Adayı Buğra Kavuncu'ya Sert Soru Soran Seyirciye Kapak Gibi Yanıt!
Oğuzhan Uğur'dan İBB Adayı Buğra Kavuncu'ya Sert Soru Soran Seyirciye Kapak Gibi Yanıt!
YouTube'ta yayın hayatına başladıktan sonra Gain'de yoluna devam eden Oğuzhan Uğur, yerel seçimlerde de birçok adayı konuk alacağı Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımını yayınladı. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun konuk olduğu ilk bölüm fragmanında bir seyircinin sorduğu soru Oğuzhan Uğur'u hem şaşırttı hem kızdırdı.
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Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programına belediye başkan adaylarını konuk almaya başladı.
Artık Gain'de yoluna devam eden Mevzular Açık Mikrofon'un ilk konuğu ise İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu oldu.
Yayınlanan fragmanında Buğra Kavuncu'nun sorulara sakin bir şekilde cevap verdiği görüldü.
Program gayet karşılıklı kaliteli diyaloglar şeklinde devam ederken bir genç izleyicinin sorduğu soru Oğuzhan Uğur'ı çileden çıkardı.
Salondaki genç izleyici Buğra Kavuncu'ya direkt olarak "Dönek misiniz?" sorusunu sordu. Oğuzhan Uğur da sorduğu sorunun saygısızca olduğunu söyledi ve tepki gösterdi.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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