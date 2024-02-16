Rasim Ozan Kütahyalı’dan “Adnan” Belgeseli Yorumu: Özkan Mamati’nin Yüzüne Söyledi!

40Journos'un yayınladığı “Adnan’ belgeseli tartışılmaya devam ediyor. Belgeselde, Adnan Oktar’ın 1999 yılında yapılan operasyondan kurtulmasına sebep olarak adli tıpçı Şebnem Korur Fincancı’nın işkence raporu gösterilmişti. Eski örgüt üyesi Özkan Mamati de, “O rapor olmasa Adnan Oktar 1999 yılında biterdi” demişti. Rasim Ozan Kütahyalı ise Adnan Oktar’ın o raporla değil siyasi bağlantılarıyla operasyondan kurtulduğunu söyledi.