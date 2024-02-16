Rasim Ozan Kütahyalı’dan “Adnan” Belgeseli Yorumu: Özkan Mamati’nin Yüzüne Söyledi!
Rasim Ozan Kütahyalı’dan “Adnan” Belgeseli Yorumu: Özkan Mamati’nin Yüzüne Söyledi!
40Journos'un yayınladığı “Adnan’ belgeseli tartışılmaya devam ediyor. Belgeselde, Adnan Oktar’ın 1999 yılında yapılan operasyondan kurtulmasına sebep olarak adli tıpçı Şebnem Korur Fincancı’nın işkence raporu gösterilmişti. Eski örgüt üyesi Özkan Mamati de, “O rapor olmasa Adnan Oktar 1999 yılında biterdi” demişti. Rasim Ozan Kütahyalı ise Adnan Oktar’ın o raporla değil siyasi bağlantılarıyla operasyondan kurtulduğunu söyledi.
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Yayınlanan “Adnan” belgeselinde, 1999 yılında Adnan Oktar’ın örgütüne yapılan operasyonun başarısız olmasının sebebi olarak eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ın verdiği işkence raporu gösterilmişti.
Belgeselde açıklamalarda bulunan Özkan Mamati, Adnan Oktar terör örgütünün devam etmesini ve birçok insanı mağdur etmesinin sebebi olarak Şebnem Korur Fincancı’yı işaret etmişti.
Yaptığı sivri çıkışlarla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, Flu TV’de Özkan Mamati ile birlikte İlker Canikligil’in konuğu oldu.
Kütahyalı, belgeseldeki Şebnem Korur Fincancı iddialarına katılmadığını söyledi ve “Adnan Oktar bitermiş. Nah biterdi” ifadelerini kullandı.
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