Adnan Oktar’ın Yeni Fotoğrafındaki Mesajlar: “En az 100 Photoshop Var”

140Journos'un yayınladığı “Adnan’ belgeseli sorasında Adnan Oktar’ın cezaevinde çektirdiği yeni fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Adnan Oktar Suç Örgütü’üne operasyonu yapan eski İstanbul Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, Oktar’ın cezaevinde çektirdiği fotoğrafla örgüt üyelerine mesaj verdiğini söyledi. Ayrıca Adnan Oktar’ın fotoğraf çekiminde kullandığı bazı materyelleri cezaevine nasıl soktuğu da merak konusu oldu.