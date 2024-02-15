Adnan Oktar’ın Yeni Fotoğrafındaki Mesajlar: “En az 100 Photoshop Var”
Adnan Oktar’ın Yeni Fotoğrafındaki Mesajlar: “En az 100 Photoshop Var”
140Journos'un yayınladığı “Adnan’ belgeseli sorasında Adnan Oktar’ın cezaevinde çektirdiği yeni fotoğrafı tartışılmaya devam ediyor. Adnan Oktar Suç Örgütü’üne operasyonu yapan eski İstanbul Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, Oktar’ın cezaevinde çektirdiği fotoğrafla örgüt üyelerine mesaj verdiğini söyledi. Ayrıca Adnan Oktar’ın fotoğraf çekiminde kullandığı bazı materyelleri cezaevine nasıl soktuğu da merak konusu oldu.
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Hakkında suç örgütü kurma iddiasıyla dava açılan ve "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle cezalandırılan Adnan Oktar, cezaevinde çektirdiği fotoğraf tartışılmaya devam ediyor.
Erzurum’daki cezaevinde cezasını çeken Adnan Oktar fotoğrafta, saçları yapılı şekilde, beyaz kıyafetler içinde ve üzerinde çeşitli materyellerle poz vermiş.
“Kedicik” ve “Adnan” belgesellerinde de yer alan ve örgüte yapılan operasyonu yöneten Eski İstanbul Mali Şube Polis Müdürü Furkan Sezer, Oktar’ın fotoğrafıyla kalan müritlerine mesaj verdiğini söyledi.
"Ben buradayım. İnancım ve umudum devam ediyor mesajı var. Örgüt üyelerini, yöneticilerini ve sempatizanlarını kontrolize etmeye yönelik bir fotoğraf. 'Ben buradayım, bırakmayın' diyor.”
“Din ile insanları aldatmaya kandırmaya devam ediyor. Buradaki mesaj sosyal medya hesaplarıyla insanlara ulaştırıldı. 'Ben bütün ihtişamımla bütün gücümle buradayım. Hiçbir şey bitmedi devam ediyor' mesajını veriyor.”
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“Bu fotoğrafın ben dijital olarak örgüte ulaştırıldığını düşünüyorum. Çünkü bu fotoğrafta en az 100 tane 'photoshop' var. Bu fotoğrafın söz konusu belgeselle aynı gün sosyal medyada paylaşılması normal değil.”
“Bu fotoğrafla ilgili bildiğim kadarıyla müşteki avukatları suç duyurusunda bulundu. En basitinden metal toka var kemerinde. Bunun cezaevine sokulması yasak."
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