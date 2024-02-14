Adnan Oktar Operasyonlarını Yapan Furkan Sezer Anlattı: İkram Edilen Çocuklar Var!
Adnan Oktar Operasyonlarını Yapan Furkan Sezer Anlattı: İkram Edilen Çocuklar Var!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/anneleri-tar...
Adnan Oktar Suç Örgütü'ünün her geçen gün yeni bir detayı ortaya çıkıyor. Örgüte operasyon düzenleyen ekibin başındaki isim, Eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kızları nasıl kaçırdığını anlattı.
Sözcü'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Sezer, önemli açıklamalarda bulundu.
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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne dair bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
140 Journos'un Adnan Belgeseli'nin ikinci bölümünde, özellikle baba Elvan Koçak'ın yaşadıkları herkesi şoke etmişti.
Peki Adnan Oktar Suç Örgütü, çoğunluğu reşit bile olmayan kızları nasıl kaçırıyor?
"Çoğu çocuk için anne ve baba bir rol modeldir ve sizin rol modeliniz Adnan Oktar’ın çok iyi bir insan olduğunu ve onun yanında çok mutlu olacağınızı söylüyor."
"Örgüte anneleri tarafından sunulmuş, tırnak içinde söylüyorum birer ikram olarak görüyorum."
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Peki örgütün evlatlarına sahip çıkmaya çalışan anne babalara uyguladığı yöntem nedir?
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