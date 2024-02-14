Adnan Oktar Operasyonlarını Yapan Furkan Sezer Anlattı: İkram Edilen Çocuklar Var!

Örgütün hedefinin özellikle yaşı küçük kızlar olduğunu belirten Sezer, örgüte yaşı küçük kızların getirilmesinin bir ritüel olduğunu belirtiyor. Sezer, 'Anne veya babalarını angaje ettiyse bu ebeveynler vasıtasıyla tabii ki daha kolay oluyor ancak ailelerin bilmediği ve örgütün kız getirme ekibi tarafından kandırılarak suistimal edilen çok sayıda kız çocuğu var.' diyerek örgütün işleyiş şeklini anlatıyor.

Öte yandan, örgütün en güçlü ekibinin hukuk ekibi olduğunu söyleyen Sezer, 'Özellikle büyük şehirlerdeki adliyelerde sadece örgüt ile ilgili çalışma yapmak, istihbarat toplamak için mesai saatlerini adliyelerde geçiren çok sayıda avukat var.' ifadelerine yer veriyor.