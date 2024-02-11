Cezaevindeki Adnan Oktar’dan Yeni Fotoğraflar Geldi: Saçlar Uzun ve Boyalı!

Hapis cezası alan ve Erzurum Cezaevinde tutulan 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın 'yeni görüntüsü' olarak paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.