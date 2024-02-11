Hollanda’nın Eski Başbakanı Dries van Agt ve Eşi Eugenie’ya ‘El Ele’ Ötanazi Uygulandı
Hollanda’nın Eski Başbakanı Dries van Agt ve Eşi Eugenie’ya ‘El Ele’ Ötanazi Uygulandı
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Hollanda'nın eski başbakanlarından 93 yaşındaki Dries van Agt, eşi Eugenie ile ötanazi yoluyla yaşamlarına son verdi.
Ölüm haberi kurucusu olduğu The Rights Forum tarafından kamuoyuna duyuruldu.
The Rights Forum'dan yapılan açıklamada, "70 yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu ve her zaman 'kadınım' diye hitap ettiği, destek ve dayanak noktası olan sevgili eşi Eugenie van Agt-Krekelberg ile el ele öldü" denildi.
The Guardian'ın aktardığına göre, çiftin geçen pazartesi günü gerçekleşen ölümü, Hollanda'da giderek artan 'ikili ötanazi' eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.
Hollanda medyasına göre, 1977-1982 yılları arasında başbakanlık yapan ve Hıristiyan Demokrat Partisi'nin ilk lideri olan Van Agt'ın Katolik olduğunu ancak 70 yıllık eşi Eugenie ile birlikte 'her zaman kendi yolunu seçtiğini' yazdı.
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