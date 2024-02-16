Fatih Portakal Tehlikeli Madenler İçin Canlı Yayında Uyardı: “Bu İllere Dikkat Edin”
Fatih Portakal Tehlikeli Madenler İçin Canlı Yayında Uyardı: “Bu İllere Dikkat Edin”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Erzincan’da bulunan ve siyanürle altın aranan madende yaşanan kaza sonrasında 9 maden işçisi toprak altında kalmıştı. Tüm çalışmalara rağmen işçilere henüz ulaşılamadı.
Madeni işleten Kanadalı Anagold şirketi, yaşanan kaza sonrasında siyanürlü toprağın yayılmadığını iddia ediyor ancak uzmanlar yaşananları büyük bir çevre felaketi olarak yorumluyor.
Erzincan’daki maden kazasındaki sis perdesi henüz aralanmazken, Sözcü TV’den Fatih Portakal canlı yayında 3 ilde bulunan madenler için uyarıda bulundu.
“Anagold firması Türkiye'de İkinci büyük maden alanına sahip. Ekibimizden Fırat Fıstık Türkiye'deki riskli madenleri çıkardı. Lütfen Sözcü TV'nin bu haberini dikkatle dinleyin. Sadece Erzincan İliç'teki Anagold maden sahası değil, birçok yerde riskli madenler var.”
“Sivas- Çetinkaya Demir Madeni; İliç'tekine benzer şekilde yığılma toprağa baskı yaptığı için tarlalarda çatlaklar oluştu. Pınargözü köyünden gelen suyun tamamen kesildiği belirtildi. Bölgedeki gürültü, toz, toprak da cabası…”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Ordu- Fatsa; Altıntepe Madencilik bölgede siyanürle altın aramayı sürdürüyor. Bakanlık Çed raporunu reddetti. Şu anda Çed'siz ve ruhsatsız çalıştırılıyor.”
“Kastamonu-Hanönü, Gökırmak Bakır Madeni; Atık barajında kayma olduğu belirtildi. Barajın yaklaşık 2 metre kaydığı belirtildi.”
Fatih Portakal Kazdağları'nın da bu riskli yerlerinden içinde olduğunu ifade etti. Konuşmasına devam eden Portakal, "Buradaki maden ocaklarının da aslında bir denetimden geçmesi gerekiyor. Şu anda faaliyetlerini ruhsatlarını iptal edin demiyorum.” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda