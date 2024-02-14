Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel Sezonu Başladı! İlk Konuk İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu

Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' bir seçim döneminde daha seçim gündeminin nabzını tutmaya geliyor. 14 Mayıs seçimlerinde siyasi parti liderleri ve Cumhurbaşkanı adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen Mevzular Açık Mikrofon programı, sosyal medyada en çok konuşulan seçim programları arasında yerini almıştı. Programın sunucusu Oğuzhan Uğur, yeni sezonun ilk bölüm fragmanını yayınladı! İşte, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu'nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon fragmanı...

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