Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel Sezonu Başladı! İlk Konuk İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu

Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' bir seçim döneminde daha seçim gündeminin nabzını tutmaya geliyor. 14 Mayıs seçimlerinde siyasi parti liderleri ve Cumhurbaşkanı adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen Mevzular Açık Mikrofon programı, sosyal medyada en çok konuşulan seçim programları arasında yerini almıştı. Programın sunucusu Oğuzhan Uğur, yeni sezonun ilk bölüm fragmanını yayınladı! İşte, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu'nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon fragmanı...
Gelin, birlikte göz atalım!
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Deprem ve seçim özel yayınlarıyla sosyal medyada özellikle gençlerin yakından takip ettiği 'Mevzular Açık Mikrofon' seçim maratonuna başlıyor.
Sevilen sunucu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sezonu duyurdu: "Yine çile, yine stres"
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Mevzular Açık Mikrofon, yine sosyal medyanın gündemine oturacak sorularla başladı! İYİ arİBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun sakin tavırları
Oğuzhan Uğur'un ikinci konuğu da belli oldu!
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İşte, Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel Sezonu' İlk Bölümü: Buğra Kavuncu
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Gainden izlersiniz artık
Oğuzhan Uğur a halkın adamı dedik... Gitti kendini sattı... Sermayenin kölesi oldu... 😡😡😡
At izi it izine karıştı,kasnak yuvarlandı elek oldu eski oro....lar melek oldu,nerde at hırsızı şerefsiz vatan haini var kahraman yapmaya çalışıyorlar,insanı... Devamını Gör