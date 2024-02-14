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Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel Sezonu Başladı! İlk Konuk İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu

Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel Sezonu Başladı! İlk Konuk İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu

İyi Parti Oğuzhan Uğur buğra kavuncu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.02.2024 - 23:09 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 23:19

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Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' bir seçim döneminde daha seçim gündeminin nabzını tutmaya geliyor. 14 Mayıs seçimlerinde siyasi parti liderleri ve Cumhurbaşkanı adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen Mevzular Açık Mikrofon programı, sosyal medyada en çok konuşulan seçim programları arasında yerini almıştı. Programın sunucusu Oğuzhan Uğur, yeni sezonun ilk bölüm fragmanını yayınladı! İşte, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu'nun konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon fragmanı... 

Gelin, birlikte göz atalım!

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Deprem ve seçim özel yayınlarıyla sosyal medyada özellikle gençlerin yakından takip ettiği 'Mevzular Açık Mikrofon' seçim maratonuna başlıyor.

Deprem ve seçim özel yayınlarıyla sosyal medyada özellikle gençlerin yakından takip ettiği 'Mevzular Açık Mikrofon' seçim maratonuna başlıyor.

Mevzular Açık Mikrofon'un ilk konuklarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları olacağını öğrenmiştik. İlk bölümün çekimleri ise 13 Şubat'ta gerçekleştirildi.

Sevilen sunucu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sezonu duyurdu: "Yine çile, yine stres"

Sevilen sunucu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sezonu duyurdu: "Yine çile, yine stres"

Oğuzhan Uğur, GAİN'de yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon'un yeni sezonunun başladığını sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyurdu.

Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel' sezonunun ilk konuğu İBB adayı Buğra Kavuncu oldu!

Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel' sezonunun ilk konuğu İBB adayı Buğra Kavuncu oldu!

Oğuzhan Uğur, 'Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim maratonuna başladı! İlk konuğumuz İYİ PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Buğra Kavuncu' diyerek beklenen fragmanı paylaştı.

Mevzular Açık Mikrofon, yine sosyal medyanın gündemine oturacak sorularla başladı! İYİ arİBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun sakin tavırları

Mevzular Açık Mikrofon, yine sosyal medyanın gündemine oturacak sorularla başladı! İYİ arİBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun sakin tavırları

Buğra Kavuncu'nun sakinlikle yanıtladığı soruların arasında sınırları aşan, sunucu Oğuzhan Uğur'u kızdıranlar da oldu.

Oğuzhan Uğur'un ikinci konuğu da belli oldu!

Oğuzhan Uğur'un ikinci konuğu da belli oldu!

Mevzular Açık Mikrofon'un 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek 'Yerel Seçim Özel' sezonunun ikinci programına Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Bedediye Başkanı adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun konuk olacağı ilan edildi. 

Çekimlerinin hızlıca devam edeceği duyurulan program için çekim tarihi de verildi. İkinci bölüm 15 Şubat Perşembe günü çekilecek.

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İşte, Mevzular Açık Mikrofon 'Yerel Seçim Özel Sezonu' İlk Bölümü: Buğra Kavuncu

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Adam Adama

Gainden izlersiniz artık

Halil Değerli

Oğuzhan Uğur a halkın adamı dedik... Gitti kendini sattı... Sermayenin kölesi oldu... 😡😡😡

Sucuklu Menemen

At izi it izine karıştı,kasnak yuvarlandı elek oldu eski oro....lar melek oldu,nerde at hırsızı şerefsiz vatan haini var kahraman yapmaya çalışıyorlar,insanı... Devamını Gör