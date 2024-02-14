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Kafede Namaz Kılmasına İzin Verilmediği İçin İsyan Eden Kadın Tartışma Yarattı!

Kafede Namaz Kılmasına İzin Verilmediği İçin İsyan Eden Kadın Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
14.02.2024 - 13:55

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TikTok kullanıcısı @ilossio isimli kadın kullanıcı gittiği bir kafede namaz kılmasına izin verilmediğini anlattı. Yorumları merak eden kullanıcı ise tartışma yarattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ilossio
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Zaman zaman kamusal alanlarda, bazen de kuralları ihlal ederek namaz kılan vatandaşları görüyoruz. Birçoğu tepkiyle karşılanırken diğer yandan da tartışma yaratıyor.

Zaman zaman kamusal alanlarda, bazen de kuralları ihlal ederek namaz kılan vatandaşları görüyoruz. Birçoğu tepkiyle karşılanırken diğer yandan da tartışma yaratıyor.

Kimileri doğru olmadığını savunurken kimileri de normal olduğunu, izin verilip saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

Kimileri doğru olmadığını savunurken kimileri de normal olduğunu, izin verilip saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

TikTok'ta da @ilossio isimli kadın kullanıcı bir kafede namaz kılmasına izin verilmediğini anlattı.

Kullanıcının isyanı da tartışma yarattı.

Kullanıcının isyanı da tartışma yarattı.
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Sizce kim haklı?

Sizce kim haklı?

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