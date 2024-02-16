Cübbeli Ahmet Acun Ilıcalı'yı ve Survivor'ı Hedef Aldı: "Kız, Erkek Çıplak Vaziyette"
Cübbeli Ahmet Acun Ilıcalı'yı ve Survivor'ı Hedef Aldı: "Kız, Erkek Çıplak Vaziyette"
YouTube kanalında Miraç gecesinde yaptığı konuşmadan bir bölümü yayınlayan Cübbeli Ahmet, Acun Ilıcalı'yı, Survivor'ı ve Ömer dizisinin dini danışmanı Emre Dorman'ı hedef aldı.
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Siyaset başta olmak üzere birçok konuda görüşlerini bildiren ve bunları sosyal medya hesabında yayınlayan Cübbeli Ahmet, bu sefer de diline Survivor'ı doladı.
Miraç gecesinde yaptığı konuşmadan bir bölümü yayınlayan Cübbeli Ahmet Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.
"Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun?" dedi.
Öğretim üyesi Emre Dorman’la ilgili de "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Emre Dorman, Ömer dizisinin senaryo ve dini içerik danışmanlığını yaptığı için islamcılar tarafından eleştirilen bir isim.
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Cübbeli Ahmet'in açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
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