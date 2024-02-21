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Küfür mü Etti? Sahneye Alkollü Çıktığı İddia Edilen Ünlü Şarkıcının Konseri Karıştı!

Küfür mü Etti? Sahneye Alkollü Çıktığı İddia Edilen Ünlü Şarkıcının Konseri Karıştı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
21.02.2024 - 10:53

Ünlü şarkıcı Nev'in Antalya'da gerçekleşecek olan konseri olaylı bitti. Sahneye alkollü çıktığı iddia edilen Nev'in şarkıları söylemediği ve tepkiler üzerine de küfür edip sahneyi terk ettiği iddia edildi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@rodionyl
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Yıllardır şarkılarını severek dinlediğimiz Nev, Türkiye'nin birçok ilinde konserlerle dinleyicisiyle buluşuyor.

Yıllardır şarkılarını severek dinlediğimiz Nev, Türkiye'nin birçok ilinde konserlerle dinleyicisiyle buluşuyor.

Konser maratonu devam ederken Antalya'da gerçekleşecek olan konser ne yazık ki olaylı bitti.

Konser maratonu devam ederken Antalya'da gerçekleşecek olan konser ne yazık ki olaylı bitti.

Ünlü ismin sahneye alkollü çıktığı için şarkıları söylemekte zorlandığı iddia edildi. Seyircilerin tepki göstermesinin ardından da Nev'in kendisini dinlemeye gelen seyirciye hakaret ettiği belirtildi.

Ünlü ismin sahneye alkollü çıktığı için şarkıları söylemekte zorlandığı iddia edildi. Seyircilerin tepki göstermesinin ardından da Nev'in kendisini dinlemeye gelen seyirciye hakaret ettiği belirtildi.

Nev'in bu hareketinin ardından da dinleyiciler şarkıcıya “Terbiyesiz” diye bağırdı. Ardından da sahneyi terk etti.

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