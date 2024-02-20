Atatürk'e Beddua Edenlere Oğuzhan Uğur'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi!

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde çekildiği iddia edilen bir görüntüde Atatürk'e beddua edildiği ortaya çıktı. Tepki yağan görüntülere Oğuzhan Uğur sessiz kalmadı ve kapak gibi bir yanıt verdi.