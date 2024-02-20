Atatürk'e Beddua Edenlere Oğuzhan Uğur'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi!
Atatürk'e Beddua Edenlere Oğuzhan Uğur'dan Kapak Gibi Yanıt Geldi!
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde çekildiği iddia edilen bir görüntüde Atatürk'e beddua edildiği ortaya çıktı. Tepki yağan görüntülere Oğuzhan Uğur sessiz kalmadı ve kapak gibi bir yanıt verdi.
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II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününde Atatürk'e hakaret ve beddua edildiği iddia edilmişti.
Ortaya çıkan görüntüde Orhan Osmanoğlu ve Halil Konakçı gibi isimlerin olduğu kalabalık grupta dua okuyan imamın Mustafa Kemal Atatürk’e beddua ederek “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” dediği duyuldu.
Atatürk'e beddua edilen o anları buradan izleyebilirsiniz:
Oğuzhan Uğur da sessiz kalmadı ve kendilerine kapak gibi bir yanıt verdi.
"Her fırsatta Atatürk’e beddua ettiler. Her fırsatta… Ülkeyi işgal eden İngilizlere bu kadar beddua etmediler mesela. Çocukları Londralarda okudular. Ülkeyi işgal eden Fransızlara bu kadar beddua etmediler. Kulesinin önünde poz verip parfümlerini sıktılar. Ülkeyi işgal eden İtalyanlara bu kadar beddua etmediler. Trikolarını giyip düğün düğün gezdiler." dedi.
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" Anaların, babaların yürek acısına şahit topraklarda, Kurtuluş savaşına yalan dediler. Bir ay sonrasını tahmin edebilen dayıların müridi oldular da, yüz yıl sonrasını satır satır anlatan Atatürk’e dönüp bakmadılar. Oysa en çok onlar bakmalıydı. Zira Atatürk 100 yıl evvel, tam da bu insanları anlattı." ifadelerini kullandı.
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