Almanya'da Yaşayan Bir Türk'ün Kirasına Yapılan Zammı Görünce Hayret Edeceksiniz!
Almanya'da Yaşayan Bir Türk'ün Kirasına Yapılan Zammı Görünce Hayret Edeceksiniz!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@selin_karatas94
Almanya'da yaşayan Selin isimli bir TikTok kullanıcısı kirasına zam geldiğini söyleyerek yapılan zammı paylaştı. Zam oranı ise görenleri şoke etti.
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Kira artışları ne yazık ki Türkiye'de vatandaşın belini büküyor. Bir yandan yeteri kadar yapılmayan maaş zamları varken diğer yanda da ev sahiplerinin çok yüksek kira artış oranlarını konuşuyor, dert ediniyoruz.
Son zamanlarda yaşanan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkların çoğu da mahkeme salonlarında son buluyor. Bir yandan geçim sıkıntısı yaşayan kiracı belini doğrultamazken, diğer yandan da ev sahipleri yük üstüne yük bindiriyor.
Peki bu durum yurt dışında nasıl? Zam yapmak zorunda kalan ev sahipleri ne kadar zam yapıyor? TikTok'taki Selin isimli bir kullanıcı Almanya'daki ev sahibinin yaptığı kira zammını paylaştı.
Almanya'daki ev sahibinin yaptığı kira artışı ise görenleri hayrete düşürdü. Kira 249 Euro'dan 253 Euro'ya çıkarılmış...
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