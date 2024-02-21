Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın Gerçek Hayattaki Halini Tanıyamayacaksınız!
Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın Gerçek Hayattaki Halini Tanıyamayacaksınız!
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi'yi canlandıran oyuncu Mert Turak'ın gerçek hayattaki hali merak edildi.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yıllar sonra ekrana döndüğü Kızıl Goncalar dizisi, her hafta ses getirmeyi gerek senaryosuyla gerekse başarılı oyuncularıyla başarıyor.
Her karakterin ayrı ayrı hikayesini zevkle izlediğimiz dizide, muhafazakar ve seküler grupların çatışmasını izliyoruz. Dizi, karakterleri aracılığıyla bizlere çok önemli mesajlar veriyor.
O önemli karakterlerden biri de Meryem'in eşi Naim. Tarikat içerisinde silik fakat evinde kaplan kesilen biri. Gücünü özellikle eşinde göstermekten hiç çekinmiyor.
Naim'e de Yeşil Deniz dizisiyle yıldızı parlayan 43 yaşındaki Mert Turak hayat veriyor. Turak'ı Kuruluş Osman, Yeşil Deniz, Beni Böyle Sev, Yılan Hikayesi, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir gibi dizilerde ve Mucize, Babamın Ceketi, Maske, gibi filmlerde izlemiştik.
Dizide dikkat çeken oyunculardan biri olan Naim'in de gerçek hayattaki hali diğer oyuncular gibi merak edildi.
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İşte ekran başında bizleri sinir krizine sokan Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'ın gerçek hayattaki hali...
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