Münevver Karabulut'un Avukatı Rezan Epözdemir'den Yargı Dizisiyle İlgili Olay Paylaşım!
Münevver Karabulut'un Avukatı Rezan Epözdemir'den Yargı Dizisiyle İlgili Olay Paylaşım!
2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisini sosyal medya hesabında sert bir dille eleştirdi.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisi Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan senaryosuyla her hafta fırtınalar estiriyor.
Her sahnesi olay olan ve kendi gününde birinciliği kimseye bırakmayan Yargı, bu sefer eleştirilerin hedefi oldu.
2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut ailesinin avukatı olarak tanıdığımız Rezan Epözdemir, Yargı dizisine eleştiri yağdırdı.
Ceza muhakemesine ilişkin kuralların fütursuzca ihlal edildiğini söyleyen Epözdemir, Yargı dizisiyle ilgili sert bir paylaşım yaptı.
"Yargı dizisinde ceza muhakemesine ilişkin bütün kurallar ve ilkeler fütursuzca ihlal ediliyor. Yargı ile ilgili bir dizi yapıyorsunuz, bir hukuk danışmanınız yok mu? Bir hukukçudan görüş almıyor musunuz? Bu nasıl bir aymazlıktır..." dedi.
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Kullanıcılar da bu çıkışa tepki gösterdi.
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