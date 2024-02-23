Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in Ezel Dizisindeki Kamera Arkası Görüntüleri Gündem Oldu!
Kenan İmirzalıoğlu ve Tuncel Kurtiz'in Ezel Dizisindeki Kamera Arkası Görüntüleri Gündem Oldu!
Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay'ın yer aldığı Ezel dizisinin kamera arkası görüntüleri gündem oldu ve görenleri duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tekrar tekrar dönüp izlediğimiz, birden fazla sahnesinde gözyaşlarına boğulduğumuz, Ezel dizisi, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan bir projeydi.
Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay gibi efsane isimlerin yer aldığı dizi 2009 senesinde seyirciyle buluşmuştu.
Show TV'de yayın hayatına başlayan Ezel, 2011 yılında ATV'de 71. bölümde final yaparak seyirciye veda etmişti.
Yıllar geçse de hem diziyi hem de karakterlerini hiç unutmadık. Özellikle dizi Ramiz Dayı'yla yaşadı desek abartmış olmayız. Okuduğu şiirler, Ezel'le olan diyalogları kalbimize dokundu.
Ramiz Dayı'ya hayat veren Tuncel Kurtiz'i 2013 senesinde ne yazık ki kaybettik. Her yıl onu, Ezel sahneleriyle sevenleri anmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ay Yapım da Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel dizisinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.
O görüntüler ise gündem oldu ve herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda