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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.02.2024 - 09:17

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ay hiç unutmam. Hepsini gününe kadar sayarım. 😂

Bu yarışmacıyı hatırlayanlar?

Bak yine bu çocuğu görünce tüylerim diken diken oldu.

Bir noktada haklı bence.

Bu Survivor kitlesi çok garip.

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Ilgaz'ı sevmiyorum artık. :(

Şerbo'dan kurtulamayız.

😂😂

Harika bir özellik.

Düşman başına. 😂

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Haftaya görüşmek üzere...

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