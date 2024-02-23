Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Ay hiç unutmam. Hepsini gününe kadar sayarım. 😂
Bu yarışmacıyı hatırlayanlar?
Bak yine bu çocuğu görünce tüylerim diken diken oldu.
Bir noktada haklı bence.
Bu Survivor kitlesi çok garip.
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Ilgaz'ı sevmiyorum artık. :(
Şerbo'dan kurtulamayız.
😂😂
Harika bir özellik.
Düşman başına. 😂
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Haftaya görüşmek üzere...
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