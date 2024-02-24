Montaj mı? İBB Haber'in Yaptığı Ekrem İmamoğlu Mitingindeki Bayrak Paylaşımı Gündem Oldu!
Montaj mı? İBB Haber'in Yaptığı Ekrem İmamoğlu Mitingindeki Bayrak Paylaşımı Gündem Oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde görevliler tarafından DEM Parti bayraklarının dağıtıldığı iddia eden İBB Haber'in yayınladığı görseldeki bayrağın montaj olduğu iddia edildi.
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Twitter'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili haber paylaşan sayfalardaki değişim son günlerde dikkat çekmişti.
İBB'yle aleyhine yapılan paylaşımlar AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la anlaşıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti.
İBB'yle ilgili olumsuz haberler paylaşmaya devam eden İBB Haber, yine yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.
Yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde görevliler tarafından DEM Parti bayraklarının dağıtıldığı iddia edildi.
Bu paylaşımın ardından sayfanın CHP bayrağını montajlı DEM bayrağı olarak paylaştığı belirtildi ve tepkiler yükseldi.
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Tepkilerin ardından da İBB Haber, "Anadolu Ajansı’nın abonelerine servis ettiği fotoğrafı ve fotoğraf kodunu yayınlıyoruz." diyerek yeni bir fotoğraf yayınladı.
Fakat yayınlanan başka fotoğraf ve videolarda Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrağı görünmüyor.
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