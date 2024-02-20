İBB Hesapları Üzerinden İmamoğlu 'Aleyhine' Paylaşım: 'Yöneticiler Kurum'la Anlaştı' İddiası
Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin haberlerini paylaşan hesaplarda yaşanan değişim dikkat çekti. Hesaplardan yapılan İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlar sonrası AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'la anlaştığı iddia edildi. İddialar sonrası hesaplardan açıklama gelirken, yapılan paylaşımların farklılığı ise dikkat çekti.
Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden İBB'ye yönelik hesaplarda yaşanan değişim sosyal medyada gündem oldu.
Hesaplardan paylaşılan ve kısa sürede yayılan 'İETT'de neler oluyor?' başlıklı videoda otobüslerle ilgili ihale sürecine ilişkin yolsuzluk iddiaları paylaşıldı.
Hesaplar üzerinde kısa sürede yaşanan bu değişim, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la anlaşıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi. Tartışmalar sonrası İBB Haber sayfasından yapılan açıklamada 'Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır.' ifadelerine yer verildi.
İBB Haber'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
'20 Şubat 2024 tarihine not.
İBB Haber, Eylül 2019’dan bugüne İstanbul’un sorunlarını ve umutlarını hak, hukuk ve adalet temelinde dile getirmeyi ilke edinmiş bir haber kanalıdır.
Bugüne dek zor koşullarda nöbetini tuttuğumuz bu kavramların içi, karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması tarafından -adeta yemin edilmişçesine- boşaltılmaya başlanmıştır.
Bunun en önemli örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda yaşadık.
İBB Haber olarak bu süreçte parti içi çekişmelerin ve koltuk kavgalarının bir parçası haline getirilmek istensek de buna izin vermedik. Genel başkan değişimi sonrasında ise kamuoyunun gözü önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik kesintisiz devam eden organize itibar suikastine üzüntüyle şahitlik ettik.
İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir tehdit haline gelmiştir.
İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz.
Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır.
Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir. '
Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) hesabı tarafından yapılan açıklamada, ilgili paylaşımlara dair “Hesabımızda yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği anlaşılmıştır” denildi.
Hesabın çalındığını iddia eden Büyükşehir Çalışıyor'dan yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:
'Hesabımızda yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu durumu çözmeye çalışıyoruz.
Ancak hesaba yönelik spam saldırısı nedeniyle hesabın fonksiyonlarında da sorun olduğunu görüyoruz. Hesapla ilgili bilgiler yayılan bilgiler doğru değildir.
Kamuoyunun dikkatine sunarız.'
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Murat Kurum'un ekibi "etik" olarak böyle bir işe girmezmiş! Bu günlük bu kadar pişkinlik yeter diyelim. :)
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Çok zeki olduklarını sanıyorlar ya ona yanıyorum. Tamam Goebbels'e rahmet okuturlar ama içimizde zeki insanlar bolca var illaki farkedeceğiz .
kılıçdaroğlu taraftarları mı hacklemiş yani hesabı