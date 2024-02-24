Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Ortalığı Karıştıracak Hamle Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Ortalığı Karıştıracak Hamle Geldi!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan önemli bir hamle geldi. Dizide az göründüğü iddia edilen Sıla Türkoğlu'nun beğendiği paylaşım soru işaretlerine neden oldu.
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Her hafta kaos dolu senaryosuyla Cuma günlerine damga vuran Kızılcık Şerbeti, son zamanların en çok ses getiren başarılı yapımlarından bir tanesi.
Seyircinin severek izlediği yeni oyuncular da kısa sürede sevildi. Başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun diziyle adeta yıldızı parladı.
Dizinin ardından da bu ikili sevgili olmuştu ve bir süre devam eden aşkları ne yazık ki bitmişti. Bu gelişmenin ardından da Sıla Türkoğlu'nun Doğukan Güngör'le yakın sahneler çekmek istemediği iddia edilmişti.
Ortalık bu iddiayla çalkalanırken dizinin fanları Doğa karakterinin artık eskisi gibi gösterilmediğini, Doğa'nın az göründüğünü belirterek isyan etmişti.
Twitter'dan bir kullanıcı "Doğa da seçim gecesi kaçırıldı ve gerçek muharrem ince ile aynı odada tutuluyor." paylaşımı yaptı.
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Sıla Türkoğlu da bu gönderiyi paylaşarak dizi ekibine büyük bir mesaj vermiş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?
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