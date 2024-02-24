Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan Ortalığı Karıştıracak Hamle Geldi!

Hatta bu konuyla ilgili dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, 'Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor...' demişti.