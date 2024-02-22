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Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Eski Sevgilisini Öğrenince Şaşıracaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Eski Sevgilisini Öğrenince Şaşıracaksınız!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
22.02.2024 - 10:45

Kızılcık Şerbeti'ne Rüzgar karakteriyle dahil olan Yiğit Kirazcı'nın eski sevgilisini öğrenince küçük çaplı bir şok yaşayacaksınız. Gelin bakalım kiminle aşk yaşamış?

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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, tüm kaosuyla ve kafa karıştıran ilişki ağlarıyla devam ediyor.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, tüm kaosuyla ve kafa karıştıran ilişki ağlarıyla devam ediyor.

Sezonun en çok ses getiren işlerinden biri olan dizinin her hafta yeni bölümünü heyecanla bekliyoruz. Son zamanlarda dizide bütün dengeler değişti. Yeni karakterlerin girmesiyle de ortalık iyice şenlendi.

Sezonun en çok ses getiren işlerinden biri olan dizinin her hafta yeni bölümünü heyecanla bekliyoruz. Son zamanlarda dizide bütün dengeler değişti. Yeni karakterlerin girmesiyle de ortalık iyice şenlendi.

O karakterlerden biri de diziye renk katan Rüzgar oldu. Alev'in eski sevgilisi olarak Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Rüzgar karakterine Yiğit Kirazcı hayat veriyor.

O karakterlerden biri de diziye renk katan Rüzgar oldu. Alev'in eski sevgilisi olarak Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Rüzgar karakterine Yiğit Kirazcı hayat veriyor.

Kirazcı'yı daha önce Güllerin Savaşı, Çatı Katı Aşk, Hizmetçiler, Evlilik Hakkında Her Şey gibi televizyon dizilerinde izlemiştik.

Kirazcı'yı daha önce Güllerin Savaşı, Çatı Katı Aşk, Hizmetçiler, Evlilik Hakkında Her Şey gibi televizyon dizilerinde izlemiştik.

Kızılcık Şerbeti'yle dikkat çeken başarılı işlere imza atan ünlü oyuncunun biz de biraz özel hayatına girmek istedik. Kızılcık Şerbeti'nde fırtınalar estiren oyuncunun eski sevgilisini hatırlatalım dedik. Belki birçoğunuz bu ikiliyi bilmiyordur.

Kızılcık Şerbeti'yle dikkat çeken başarılı işlere imza atan ünlü oyuncunun biz de biraz özel hayatına girmek istedik. Kızılcık Şerbeti'nde fırtınalar estiren oyuncunun eski sevgilisini hatırlatalım dedik. Belki birçoğunuz bu ikiliyi bilmiyordur.
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Boran Kuzum, Pınar Deniz'le Netflix filmi Aşkın Kıyameti'nde rol alan Yiğit Kirazcı, Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'le o dönem aşk yaşamıştı.

Boran Kuzum, Pınar Deniz'le Netflix filmi Aşkın Kıyameti'nde rol alan Yiğit Kirazcı, Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'le o dönem aşk yaşamıştı.

Kirazcı, Pınar Deniz'le aşkının nasıl başladığını Elle Dergisi'ne “İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz; sonrası iyilik güzellik işte.” sözleriyle anlatmıştı.

2021 yılında başlayan aşkları 2022 yılının ilk aylarında bitmişti. Pınar Deniz bu ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'la ilişki yaşamaya başlamıştı.

2021 yılında başlayan aşkları 2022 yılının ilk aylarında bitmişti. Pınar Deniz bu ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'la ilişki yaşamaya başlamıştı.

Yiğit Kirazcı ayrılıkla ilgili "Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra... Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunlar özel şeyler... Allah herkesin yolunu açık etsin" demişti.

Yiğit Kirazcı ayrılıkla ilgili "Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra... Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunlar özel şeyler... Allah herkesin yolunu açık etsin" demişti.

Siz bu çifti biliyor muydunuz?

Siz bu çifti biliyor muydunuz?

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