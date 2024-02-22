Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar'ı Yiğit Kirazcı'nın Eski Sevgilisini Öğrenince Şaşıracaksınız!

Kirazcı, Pınar Deniz'le aşkının nasıl başladığını Elle Dergisi'ne “İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz; sonrası iyilik güzellik işte.” sözleriyle anlatmıştı.