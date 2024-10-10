Drama Queen'liğin de Böylesi: Saçlarını Kesip "Kalbinin Kırıklarını Aldıran" Tuba Büyüküstün'den Özlü Sözler!

Paylaşımına da epey 'derin' bir not ekleyip, 'Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. ❣️ Yenilerine.. ✨🧚🏻‍♂️ 10.10.2024 Paris' açıklamasında bulundu.