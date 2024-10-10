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Drama Queen'liğin de Böylesi: Saçlarını Kesip "Kalbinin Kırıklarını Aldıran" Tuba Büyüküstün'den Özlü Sözler!

Drama Queen'liğin de Böylesi: Saçlarını Kesip "Kalbinin Kırıklarını Aldıran" Tuba Büyüküstün'den Özlü Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 23:44

Eline makas alıp saçlarını kesmeye girişen Tuba Büyüküstün, kırıklarını alırken olayı fazla dramatize edince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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En son Zeytin Ağacı'nda izlediğimiz fakat yıllardır hem oyunculuğu hem güzelliğiyle konuşulan Tuba Büyüküstün'ü tanımayanınız yoktur!

En son Zeytin Ağacı'nda izlediğimiz fakat yıllardır hem oyunculuğu hem güzelliğiyle konuşulan Tuba Büyüküstün'ü tanımayanınız yoktur!

Başarılı kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Büyüküstün, zaman zaman hepimize "biz ne izledik şimdi?" dedirten videolar çekiyor biliyorsunuz.

Başarılı kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Büyüküstün, zaman zaman hepimize "biz ne izledik şimdi?" dedirten videolar çekiyor biliyorsunuz.

Yalnızca birkaçını sizler için şöyle bırakalım 👇

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Şimdi hazırsanız, ara sıra aniden gelen perilerle enteresan videolar paylaşan Büyüküstün'ün koleksiyonuna bir yenisini eklediğini duyurmak isteriz...

Şimdi hazırsanız, ara sıra aniden gelen perilerle enteresan videolar paylaşan Büyüküstün'ün koleksiyonuna bir yenisini eklediğini duyurmak isteriz...

Kendisi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından elinde makasla saçlarının "kırıklarını aldığı" bir video paylaştı.

Kendisi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından elinde makasla saçlarının "kırıklarını aldığı" bir video paylaştı.

Paylaşımına da epey 'derin' bir not ekleyip, 'Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. ❣️ Yenilerine.. ✨🧚🏻‍♂️ 10.10.2024 Paris' açıklamasında bulundu.

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Tuba Büyüküstün'ün "vedalaştığı" saç miktarı da olayı dramatize ediş şekli de dillere yine ve yeniden fena düştü! Buyrun, kimler ne demiş beraber bakalım 😂

Tuba Büyüküstün'ün "vedalaştığı" saç miktarı da olayı dramatize ediş şekli de dillere yine ve yeniden fena düştü! Buyrun, kimler ne demiş beraber bakalım 😂
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