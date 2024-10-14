Özel Konser Vermeye Gitmişti: Sefo Özlemi Depreşen Dilan Polat, Sefo'dan Umduğunu Bulamadı!
Özel Konser Vermeye Gitmişti: Sefo Özlemi Depreşen Dilan Polat, Sefo'dan Umduğunu Bulamadı!
Dilan Polat, cezaevi günlerinden önce evde verdiği kutlamada özel konsere gelen Sefo'yu özledi. Sefo'nun şarkılarından birini açıp, 'Sefo nerelerdesin ya' çağrısında bulunan Dilan Polat, umduğunu bulamadı! 😂
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Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi, hemen arkasından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını iddia eden çiftin "detoksu" kısa sürdü.
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Günde 40'tan fazla hikayeyle attığı her adımı paylaşmaya tam gaz dönen Dilan Polat, geçim derdi çektiklerini söylese de marka kıyafetleri ve lüks yerlerde yeme içmeleri -"Sponsorlar sağ olsun!"- eksik olmadı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Sefo aşkı depreşti Dilan Polat'ın... Evet yanlış duymadınız Sefo aşkı diyoruz çünkü Sefo ve Polatların bir geçmişi var!
Eve "özel konser" vermeye gelen isim ise Sefo'ydu. O dönem çok yakın arkadaş oldukları konuşuluyordu hatta Dilan, Sefo'ya teşekkürünü, "Çok iyi arkadaşsın. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadın" sözleriyle etmişti.
O günleri mi hatırladı nedir, geçmişi yad eden Dilan Polat, arabada Sefo'nun "İmparator" şarkısını dinledi. O anları kayda alan fenomen, bir de Sefo'yu etiketleyerek "Nerelerdesin!" çağrısında bulundu. Sefo duruma kayıtsız kalamadı.
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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