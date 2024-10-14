Özel Konser Vermeye Gitmişti: Sefo Özlemi Depreşen Dilan Polat, Sefo'dan Umduğunu Bulamadı!

Mutlaka hatırlayan vardır, Dilan Polat Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayıp herkesi etkisi altına aldığı zamanlarda oldukça şaşaalı ve gösterişli partiler düzenlerdi. Bunlardan biri de 2022'de evde verdikleri evlilik yıl dönümü kutlamasıydı.