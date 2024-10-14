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Özel Konser Vermeye Gitmişti: Sefo Özlemi Depreşen Dilan Polat, Sefo'dan Umduğunu Bulamadı!

Özel Konser Vermeye Gitmişti: Sefo Özlemi Depreşen Dilan Polat, Sefo'dan Umduğunu Bulamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 14:30

Dilan Polat, cezaevi günlerinden önce evde verdiği kutlamada özel konsere gelen Sefo'yu özledi. Sefo'nun şarkılarından birini açıp, 'Sefo nerelerdesin ya' çağrısında bulunan Dilan Polat, umduğunu bulamadı! 😂

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Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi, hemen arkasından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını iddia eden çiftin "detoksu" kısa sürdü.

Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi, hemen arkasından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını iddia eden çiftin "detoksu" kısa sürdü.

Günde 40'tan fazla hikayeyle attığı her adımı paylaşmaya tam gaz dönen Dilan Polat, geçim derdi çektiklerini söylese de marka kıyafetleri ve lüks yerlerde yeme içmeleri -"Sponsorlar sağ olsun!"- eksik olmadı.

Günde 40'tan fazla hikayeyle attığı her adımı paylaşmaya tam gaz dönen Dilan Polat, geçim derdi çektiklerini söylese de marka kıyafetleri ve lüks yerlerde yeme içmeleri -"Sponsorlar sağ olsun!"- eksik olmadı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Sefo aşkı depreşti Dilan Polat'ın... Evet yanlış duymadınız Sefo aşkı diyoruz çünkü Sefo ve Polatların bir geçmişi var!

Geçtiğimiz saatlerde ise Sefo aşkı depreşti Dilan Polat'ın... Evet yanlış duymadınız Sefo aşkı diyoruz çünkü Sefo ve Polatların bir geçmişi var!

Mutlaka hatırlayan vardır, Dilan Polat Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayıp herkesi etkisi altına aldığı zamanlarda oldukça şaşaalı ve gösterişli partiler düzenlerdi. Bunlardan biri de 2022'de evde verdikleri evlilik yıl dönümü kutlamasıydı.

Eve "özel konser" vermeye gelen isim ise Sefo'ydu. O dönem çok yakın arkadaş oldukları konuşuluyordu hatta Dilan, Sefo'ya teşekkürünü, "Çok iyi arkadaşsın. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadın" sözleriyle etmişti.

Eve "özel konser" vermeye gelen isim ise Sefo'ydu. O dönem çok yakın arkadaş oldukları konuşuluyordu hatta Dilan, Sefo'ya teşekkürünü, "Çok iyi arkadaşsın. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadın" sözleriyle etmişti.

O günleri mi hatırladı nedir, geçmişi yad eden Dilan Polat, arabada Sefo'nun "İmparator" şarkısını dinledi. O anları kayda alan fenomen, bir de Sefo'yu etiketleyerek "Nerelerdesin!" çağrısında bulundu. Sefo duruma kayıtsız kalamadı.

O günleri mi hatırladı nedir, geçmişi yad eden Dilan Polat, arabada Sefo'nun "İmparator" şarkısını dinledi. O anları kayda alan fenomen, bir de Sefo'yu etiketleyerek "Nerelerdesin!" çağrısında bulundu. Sefo duruma kayıtsız kalamadı.

Baktı ki yeni şarkısı 'Kaçak Göçek' günün anlam ve önemine birebir uyuyor, 'eski arkadaşına' hiç acımayıp 'Abla kaçak Göçek dinle' diyerek cevap verdi.

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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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