Seni En İyi Biz Anlarız: Dedikoduyu Seven Enis Arıkan'dan İçtenlik Kokan Linçlenme Korkusu İtirafı!
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Seni En İyi Biz Anlarız: Dedikoduyu Seven Enis Arıkan'dan İçtenlik Kokan Linçlenme Korkusu İtirafı!
Enis Arıkan hem ekranların hem de sosyal medyanın favori isimlerinden biri. Sempatik ve doğal halleriyle geniş bir hayran kitlesi de elde etmiş durumda. Bir dönem Ezgi Mola'yla yakın dost olup şimdilerde konuşmayarak gündeme gelen Enis Arıkan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. “Başrollerin aldığı yüksek ücretler” polemiğine dahil olmamayı tercih eden ünlü oyuncunun dedikodu açıklaması ve linçlenme korkusu duyanlara 'Sen eşittir ben' dedirtti.
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Doğal davranışları, komik halleriyle gönüllere taht kuran Enis Arıkan oyunculuğuyla da büyük beğeni topluyor.
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Kendisini son olarak 2021-2023 yılları arasında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde 'Muzaffer Koroğlu (Muzo)' karakteriyle izlemiştik.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu ne dese, ne yapsa, ne paylaşsa gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Hatta kendisini bir ara aralarında su sızmayan kankası Ezgi Mola'yla yaşadığı küslükle uzunca bir süre konuşmuştuk hatırlarsanız.
Şimdilerde çeşitli projelerle adını duyduğumuz Enis Arıkan, geçtiğimiz gün Muhabir Online tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.
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"Başrollerin aldığı yüksek ücretler” polemiğine girmemeyi, kendi deyimiyle büyük büyük laflar etmemeyi tercih eden Arıkan'ın Dedikoduyu seviyorum ama linç yemekten korkuyorum” demesi de pek çok kişiye tanıdık geldi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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