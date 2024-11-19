Seni En İyi Biz Anlarız: Dedikoduyu Seven Enis Arıkan'dan İçtenlik Kokan Linçlenme Korkusu İtirafı!

Enis Arıkan hem ekranların hem de sosyal medyanın favori isimlerinden biri. Sempatik ve doğal halleriyle geniş bir hayran kitlesi de elde etmiş durumda. Bir dönem Ezgi Mola'yla yakın dost olup şimdilerde konuşmayarak gündeme gelen Enis Arıkan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. “Başrollerin aldığı yüksek ücretler” polemiğine dahil olmamayı tercih eden ünlü oyuncunun dedikodu açıklaması ve linçlenme korkusu duyanlara 'Sen eşittir ben' dedirtti.