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"Ev Hapsi Ne Zaman Bitecek?": Yasadışı Bahisle Suçlanan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta Canlı Yayın Açtı!

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"Ev Hapsi Ne Zaman Bitecek?": Yasadışı Bahisle Suçlanan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta Canlı Yayın Açtı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.11.2024 - 15:01

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç 'yasadışı bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen iki ünlü isim hakkında ev hapsi kararı verilmişti. 'Tutuklandım' sözüyle gündem olan Mali, önceki çok sevdiği TikTok platformuna koştu. Canlı yayın açan ünlü şovmen adeta takipçileriyle dertleşti.  Arka planda şarkılar eşlinde konuşan Mehmet Ali Erbil, 'Ev hapsi ne zaman bitecek?' sorusuna sitemli bir cevap verdi.

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11 Kasım günü aralarında eski futbolcular, fenomenler ve ünlü isimlerin bulunduğu 23 kişiye yasadışı bahis soruşturması açılmıştı.

11 Kasım günü aralarında eski futbolcular, fenomenler ve ünlü isimlerin bulunduğu 23 kişiye yasadışı bahis soruşturması açılmıştı.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, Erbil'in yaş ve sağlık durumunu, mevcut delillerin kaybolma veya karartılma riskinin bulunmamasını dikkate alarak, tutuklanma talebini reddetti. Ünlü şovmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Erbil'in yaş ve sağlık durumunu, mevcut delillerin kaybolma veya karartılma riskinin bulunmamasını dikkate alarak, tutuklanma talebini reddetti. Ünlü şovmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Erbil ifadesinde de "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz" demişti:

Tıpkı Serdar Ortaç gibi ev hapsine çarptırılan Mehmet Ali Erbil, o günden sonra yeniden sosyal medyaya dönmeye başladı.

Tıpkı Serdar Ortaç gibi ev hapsine çarptırılan Mehmet Ali Erbil, o günden sonra yeniden sosyal medyaya dönmeye başladı.

TikTok'a dönüp takipçileriyle dertleşmeye başlayan Mali 'Alışamadım' şarkısı eşliğinde kendisini izleyenlerle sohbet etti.

TikTok'a dönüp takipçileriyle dertleşmeye başlayan Mali 'Alışamadım' şarkısı eşliğinde kendisini izleyenlerle sohbet etti.
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“En kötüsü de ev hapsi” ifadelerini kullanıp durumundan dert yanan ünlü şovmen bir takipçisinden gelen "Ev hapsi ne zaman bitecek?" sorusuna da “Mahkeme karar verecek” cevabını verdi.

“En kötüsü de ev hapsi” ifadelerini kullanıp durumundan dert yanan ünlü şovmen bir takipçisinden gelen "Ev hapsi ne zaman bitecek?" sorusuna da “Mahkeme karar verecek” cevabını verdi.

O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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